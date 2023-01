10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Rondleiding: Queer Gaze Tour

Gastrondleiders uit verschillende lhbtq-groepen en -bewegingen leiden bezoekers langs de collectie van het Amsterdam Museum en verbinden hun eigen verhalen met de kunstwerken of -objecten. Dit keer vertelt voormalig bestuurslid van Transgender Netwerk Nederland Alex Kain over de Amsterdamse lhbtq-geschiedenis en leidt ze je langs de collectiepresentatie Panorama Amsterdam. Samen met het publiek zoekt ze antwoord op de vraag welke queer gerelateerde verhalen er niet mogen ontbreken in het Amsterdam Museum.

Zondag, 11.30-12.30 uur, Amsterdam Museum, €18

Dans: FTBLL – Can you kick it

Wat krijg je als je theater en voetbal combineert? Choreograaf Marco Gerris brengt de werelden samen in de familievoorstelling FTBLL – Can you kick it. Sterspelers uit het straatvoetbal en freestylevoetbal laten choreografieën zien uit streetbattles, met baltrucs en razendsnel voetenwerk. De voetballers worden begeleid door hiphop en spoken word. Ook tonen acht artiesten hoe je van de straat in het theater kan belanden en hoe ver je het kan schoppen als straatvoetballer.

Vrijdag en zaterdag, 19.30 uur, De Meervaart, vanaf €15

Concert: Chinese New Year i.s.m. GAG

Zondag begint de officiële Chinese nieuwjaarsviering. Vrijdag kun je kijken en luisteren naar de zesde editie van de alternatieve Chinese nieuwjaarsviering, georganiseerd door Gag, een concertorganisatie, die underground-bands uit Azië naar Amsterdam haalt. Geen draken en vuurwerk, maar all-female rockband Monokino, een karaokecompetitie, stand-upcomedy en een mimeshow van de Chinese artiest Zippo. Ook treedt de Chinese artiest San op met onconventionele c-popmuziek en draait dj Lan techno/electro.

Vrijdag, 20.00 uur, Cinetol, €14

Expo: David Benjamin Sherry – Earth Uprising

Voor het eerst op Nederlandse bodem: het werk van David Benjamin Sherry. Als queer persoon is Sherry geïnteresseerd in het bevragen van de westerse geschiedenis van landschapsfotografie. Hij realiseerde zich dat de Amerikaanse geschiedenis van landschapsfotografie wordt gedomineerd door een witte, macho, hetero mannencultuur. Hij probeert met zijn foto’s een mystieke, abstracte wereld te creëren. De grootte en kleuren van zijn werk vragen de bezoeker om empathie voor de kwetsbaarheid van natuurmonumenten.

Vrijdag en zaterdag, Enari Gallery, gratis

Evenement: The Bluest Monday

Afgelopen maandag was het Blue Monday, dan zijn we volgens de Britse psycholoog Chris Arnell collectief het somberst. En de afgelopen jaren heeft corona voor velen geen positief effect gehad op hun mentale gezondheid. Daarom kun je t/m 29 januari terecht in De Hallen. In een programma met gratis tentoonstellingen, filmvertoningen en workshops proberen ze met The Bluest Monday taboes rondom psychische kwetsbaarheid te doorbreken en de bezoeker op een kunstzinnige manier te inspireren om het gesprek aan te gaan.

Vrijdag, zaterdag en zondag, 12.00-18.00 uur, De Hallen, bijna alles gratis, soms een reservering nodig

Voorstelling: Als het anders loopt

Mensen met een beperking zijn (bijna) altijd afhankelijk van zorg. In deze muziektheatervoorstelling laten acteurs, muzikanten en dansers met en zonder handicap zien waar mensen met een handicap in het dagelijkse leven tegenaan lopen. Zoals het telkens doorverwezen worden naar andere dokters en de betuttelende opmerkingen van mensen die het goed bedoelen. De deels waargebeurde verhalen worden op een luchtige manier verteld; soms kun je er zelfs om lachen.

Vrijdag en zaterdag, 14.30 en 19.30 uur, De Krakeling, €13,50

Muziek: Live door de crisis

Muziek als de weg naar verzoening en vrede. Het Pianola Museum wil als een veilige haven dienen voor Russische en Oekraïense musici en presenteert in samenwerking met stichting Music for Peace Live door de crisis, een concertreeks geboren uit de eerste pianoreeks, waarbij de coronacrisis de aanleiding was. Dit keer is de aanleiding een veel grotere crisis: de oorlog in Oekraïne. Met de wens dat de verschillende werelden samenkomen voor vrede laten ze de artiesten muziek spelen uit hun eigen cultuur.

Zaterdag, 19.30 uur, Pianola Museum, €22,50

Voorstelling: Reis naar de maan

Reizen naar de maan of andere delen van de ruimte spreekt al eeuwen tot de verbeelding. In 1875 maakte Jacques Offenbach de ruimte-opera Le voyage dans la lune, een liefdesverhaal over een verwende prins die naar de maan reist en daar de prachtige Fantasia ontmoet. BarokOpera heeft het liefdesverhaal vertaald naar een hedendaagse voorstelling. Samen met de Belgische acrobaten Vilja Duo nemen de operazangers, muzikanten en acrobaten je mee op een reis naar een planeet zonder zwaartekracht.

Vrijdag, 20.00 uur, Delamar Theater, vanaf €22,50

Expo: Een mens moet kunnen, een mens moet lukken

Aan het Kunsthek van het Oosterpark hangen zeven werken uit de serie Een mens moet kunnen, een mens moet lukken. Kunstenaar Sytske Frederika van Koeveringe werd zich bewust van hoeveel mensen bezig zijn met het behalen van doelen, succes en geluk en hoe weinig met de schoonheid in de dagelijkse dingen. In haar portretten onderzoekt ze de verhouding tussen het menselijk lichaam en de dagelijkse bewegingen die het maakt. In verschillende kleuren, vormen en soorten papier verbeeldt ze bewegingen zoals een biertje drinken, een boek lezen of fietsen met een te hoog zadel.

Vrijdag, zaterdag en zondag, Kunsthek Amsterdam Oost, gratis

Evenement: Secrets of Geisha

De Amsterdamse theeclub geeft een inkijk in de geheimen van de geisha. Door middel van meditatie en ademhalingsoefeningen leer je jezelf te waarderen als een kunstwerk. Aan het eind is er een theeceremonie, kun je de sierlijke bewegingen van de geisha oefenen en worden er foto’s gemaakt. Belangrijk om mee te nemen zijn warme sokken en een yogamat. Om de geisha-look compleet te maken kun je haaraccessoires, een brede riem, een lichtkleurige blouse, zwarte eyeliner en rode lipstick meenemen.

Zondag 18.00-20.30 uur, Moychay.nl Amsterdam Tea Culture Club, €40