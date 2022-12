10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Expositie: Beeld(en)Storm

In de Culturele Stelling van Amsterdam komen onafhankelijke creatieve initiatieven, zelfstandige woon-werkpanden en vrije culturele ruimten samen. Dit weekend komen de verschillende makers bijeen in de Oosterkerk, waar ze een ‘chaotische storm’ van kunst, video-art en performances vormen met een kritische blik op de stad en haar problematiek. De kerk wordt geopend door jonge kunstenaars om zo ook de vergrijzing bij de Culturele Stelling onder de loep te nemen. ’s Avonds wordt er een diner georganiseerd en het programma eindigt met muziek.

Vrijdag, zaterdag en zondag, 16.00-23.00 uur, Oosterkerk, vanaf €6,44

Beeld Jaap Koole

Muziek: Met Bach het jaar uit

De Duyschot Stichting sluit het jaar tra­di­tie­ge­trouw af met een orgelconcert met werken van Johann Sebastian Bach. Het programma wordt verzorgd door Pieter van Dijk, Stadsorganist van Alkmaar en docent aan het Conservatorium van Amsterdam. Het monumentale Duyschot-orgel uit 1686 en de akoestiek van de Westerkerk zorgen samen voor een uniek geluid dat veel lijkt op hoe de werken oorspronkelijk hebben geklonken.

Vrijdag, 20.00-21.15 uur, Westerkerk, €12,50

Schaatsshow: Holiday On Ice

Holiday On Ice viert zijn 79-jarige bestaan dit weekend in de RAI. In de nieuwe ijsshow Supernova nemen de schaatsers je mee op een reis naar de melkweg. Een sneeuwstorm maakt een einde aan het feest op aarde en voert de schaatsers mee naar de ruimte. Ze bevinden zich dit keer daarom niet alleen op, maar ook boven het ijs. De Nederlandse schaatsster Sophie Bijkerk is onder anderen te zien, die in 2015 als twaalfjarige het programma Superkids won.

Vrijdag en zaterdag, 15.00 uur of 20.00 uur, RAI, vanaf €29,90

Muziek: Oliebollenconcert

Het Oliebollenconcert begon twaalf jaar geleden in de Amstelkerk, waar Nicolas van Poucke en de toen vijftienjarige Ella van Poucke muziek speelden voor vrienden en familie onder het genot van champagne en een oliebol om het nieuwe jaar in te luiden. Het groeide uit tot een kamermuziekfestival met als hoogtepunt het Oliebollenconcert. Inmiddels zijn ze verplaatst naar De Duif. Dit jaar is het extra speciaal, want naast het nieuwe jaar vieren ze ook de honderdvijftigste verjaardag van de componist Rachmaninoff.

Zondag, 20.00 uur, De Duif, €30

Kinderactiviteit: Vuurwerk ben je zelf

Zaterdag ben je in de Tolhuistuin zelf het vuurwerk. In plaats van rotjes en ander knalvuurwerk af te steken, knutsel je een knalbord, versier je een vuurwerkhoed, pimp je kleding en maak je een vuurwerkbutton. Je kunt ook een workshop lawaai maken volgen, meehelpen aan de herriekar of naar de vuurwerkparade gaan om jezelf als vuurwerk te laten zien. Als je klaar bent met je knutselwerk, kun je je laten fotograferen voor een eigen digitale nieuwjaarskaart en een vuurwerkpannenkoek eten.

Zaterdag, 12.00-16.00 uur, Tolhuistuin, gratis

Vuurwerkshow: Electric Fireworks

Op het Museumplein ga je dit jaar op een nieuwe manier 2023 in met een elektrische vuurwerkshow. Om elf uur is er een pre-party met dj Alamaison, die het publiek met zijn muziek opwarmt. Om tien voor twaalf start het grootste aftelmoment van Nederland met een klok van 40 meter breed en 12 meter hoog. Dan begint het elektrische vuurwerk en kun je genieten van de lichtexplosies, waar je als publiek middenin staat.

Zondag, 23.00 uur, Museumplein, gratis

Expositie: The Future Is Old

De expositie The Future Is Old is de eerste Nederlandse solotentoonstelling van de internationale hedendaagse kunstenaar The Kid. Hij wil met deze tentoonstelling vraagtekens zetten bij begrippen als macht en privilege. De werken gaan daarom in op de toestand van de vervlogen Amerikaanse droom en of dit een voorbeeld is waar veel democratieën heen zullen gaan. Of dat de jeugd zich ertegen zal verzetten en een nieuwe toekomst in zal richten.

Vrijdag en zaterdag, Moco Museum, €15,50

Festival: Oud & Nieuw in Vuur & Vlam

Op het evenemententerrein in Tuinen van West wordt zaterdagnacht een viering in de vorm van een buurtfeest georganiseerd, maar dan voor heel Amsterdam. Om twaalf uur wordt een grote sculptuur, in de vorm van een clownshoofd, in brand gestoken. Achter het brandende hoofd verschijnt draaiend en spuitend vuurwerk, geïnspireerd door Mexicaanse vuurwerkshows. Ook is er de fanfare van de eerste liefdesnacht, een initiatief dat al dertig jaar bestaat.

Zaterdag, 23.00 uur, Polderheuvel, gratis

Voorstelling: De hond die licht gaf

In deze familievoorstelling heeft de Mexicaanse feestdag Día de los Muertos (Dag van de doden) een bijzondere rol. Kim van Zeben brengt in dit poppentheater het hoofdpersonage Victoria tot leven. Ze woont sinds kort bij haar tante, samen met haar hond Tosti. Haar tante houdt niet van kinderen en ook zeker niet van honden. Gelukkig kan Victoria zich terugtrekken op haar zolderkamer, waar ze allerlei spannende proefjes doet, net als in het boek Frankenstein. Als dat maar goed gaat.

Vrijdag, DeLaMar West, €16,50

Expositie: Van zwart-wit naar kleur: Jordaan deel 1

Deze expositie is deel van een reeks exposities waarin meer dan honderd jaar oude zwart-witfoto’s van Amsterdam zijn geoptimaliseerd en bewerkt tot grote kleurenbeelden. Zo wordt er een beeld geschetst van Amsterdam in 1860. In de 19de eeuw was kleurenfotografie niet mogelijk, wel werden zwart-witfoto’s door kunstenaars ingekleurd. Bekijk de sloop van de bouwvallige huizen in de Jordaan, de autobus op de Noordermarkt of de niet gedempte Palmgracht.

Zondag, 14.00-18.00 uur, Station West, gratis