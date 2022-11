10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Beeld Eva Leget

Concert: The Mystifiers

The Mystifiers bestaat uit artiesten van over de hele wereld en hun muziek is net zo divers en kleurrijk als de mensen die het maken. Van amateurs en professionele muzikanten tot visual artists, studenten van het conservatorium en mensen die de band via lokale welzijnsorganisaties hebben gevonden. Ze brengen sociaal maatschappelijke onderwerpen zoals dakloosheid en mentale gezondheid over het voetlicht.

Zaterdag, 18.30 uur, Cinetol, gratis

Liefdadigheid: Celebrate Ukraine

Het evenement Celebrate UA betekent je steentje bijdragen, terwijl je meer leert over de Oekraïense cultuur. “Door middel van films, kunst en sociale betrokkenheid willen we laten zien dat Oekraïne een heel creatief en sterk land is,” zegt producer Katerina Pischikova. Op het programma staan vijf korte films en gesprekken over creative cases tijdens de oorlog. Verder is er een kunstmarkt met onder meer schilderijen van Olga Permiakova van Oekraïnse landschappen. Er is een goededoelenveiling en dj Katro Zauber draait. Het ingezamelde geld gaat onder andere naar de eerste medische hulp aan het front.

Zaterdag, 12.30-17.00 uur, FC Hyena, €20

Muziek: Deus Speakeasy Sunday

Deze zondag staat het bij Deus Cantina in het teken van jazz, rock, ambient en alles daartussenin. Luister naar bandjes uit de Amsterdamse scene met een cocktail in je hand. Nadat de gastband de eerste set heeft gespeeld van 17.30 uur tot 18.30 uur, is het open podium voor iedereen die maar wil jammen.

Zondag, 17.00-21.00 uur, Deus Cantina, gratis

Schaatsen: IceAmsterdam

Schaatsliefhebbers opgelet: de schaatsbaan op het Museum-plein is weer geopend, tot en met 5 februari 2023. Al twaalf jaar wordt daar de schaatstraditie hooggehouden. Over de hele lengte van de schaatsbaan vind je de bistro, ook voor ‘koek-en-zopie’. Op zaterdagavond is er op het ijs van 19.00 tot 22.00 uur een Silent Disco. Voor zeven euro extra kun je schaatsen huren.

Ook op vrijdag, zaterdag en zondag, Museumplein, €7,50

Lezing: David Grossman

Koning Willem Alexander reikt 29 november de Erasmusprijs uit aan de Israëlische schrijver David Grossman in het Paleis op de Dam. In aanloop daarnaar leest Grossman vrijdag een stuk voor uit de heruitgave van zijn allereerste boek, De glimlach van het lam. Na afloop interviewt Natascha van Weezel hem, is er gelegenheid voor het publiek om met hem in gesprek te gaan en kunnen bezoekers hun boek laten signeren. Het thema is ‘verbinders in een verdeelde wereld’. Toegang is gratis, maar aanmelden via de website is vereist.

Vrijdag, 15.30-17.00 uur, OBA Oosterdok, gratis

Workshop: Writing Nonfiction

Lisa Friedman geeft al meer dan twintig jaar workshops en cursussen in schrijven. Dit weekend kun je meedoen, ongeacht je instapniveau. Tijdens de workshop overdag krijg je tips, zodat je ’s avonds een verhaal kunt schrijven in het Engels. Ook tijdens de avonduren is Friedman bereikbaar en kun je hulp krijgen. Op zondag leest iedereen zijn verhaal voor en krijg je feedback. Er zijn maar een beperkt aantal plekken, studentenkorting is mogelijk.

Zaterdag en zondag, 13.00-17.00 uur, online, €150

Beeld Arjen van Eijk

Kunst: Garden of Scars

Wandel mee met kunstenaar Raquel van Haver door de installatie Garden of Scars van Ibrahim Mahama in de Oude Kerk. “De gesprekken die Ibrahim Mahama en ik vaak hebben gaan over migratie, geschiedenis, hedendaagse kapitalisme en haar invloed op lokale community’s,” zegt Van Haver. De twee werken over de hele wereld, ieder op een eigen manier, met de focus op de lokale cultuur en communities. Van Haver bespreekt tijdens de Walk & Talk haar invalshoek op het werk van Mahama.

Zaterdag, 11.00-12.00 uur, Oude Kerk, €14,50

Theater: De wonderbaarlijke reis van Doctor Faust

Het Marionetten Theater vertaalt het eeuwenoude verhaal over de Duitse Doctor Faust, over de man die zijn ziel aan de duivel verkoopt, naar een moderne versie. In deze versie probeert Faust zijn grenzen te verleggen en droomt hij over ontdekkingen die ons verstand te boven gaan. Zo fantaseert hij over machines die slimmer zijn dan de mens en de wereld die hij hiermee wil ontdekken. Voor kinderen vanaf 9 jaar. Tot en met 14 jaar is de toegang 10 euro.

Zondag, 14.30 uur, Marionetten Theater, €17,50

Beeld Frans Klerkx

Expositie: De volmaakte vouw

De 90-jarige kunstenaar Frans Klerkx toont dit weekend een selectie van beelden, prototypes en schilderijen. Hij begon met zijn kunst toen zijn vrouw stierf, toen heeft hij voor het graf een ruimtelijk kunstwerk gemaakt. Sindsdien maakt hij elke dag een kunstwerk. Voor Klerkx werkt dat als een soort meditatie; hij is boeddhistisch en neemt dat hier ook in mee. Het hele weekend is hij aanwezig en vouwt ter plekke kunstwerken die te koop zijn. Al het tentoongestelde werk is ook te koop. Reserveren kan via de website van Embassy of Art.

Vrijdag, zaterdag en zondag, Embassy of Art, gratis

Beeld Jasmijn van Buytene

Club: Carista & united identities

Zaterdag wordt er in het Skatecafé gevierd dat het muzieklabel Carista & united identities vijf jaar bestaat. De insteek van het label is om lokale Nederlandse artiesten meer centraal stellen en opkomend talent een podium te geven. Twaalf uur lang speelt iedereen die ooit voor het label muziek heeft gemaakt. Zo wordt er UK jazz, house en techno gedraaid, met live-elementen, en treden er bands op. Oud-nachtburgemeester Shamiro van der Geld host deze avond. Designer Jasper van Doorn laat de ruimte er kunstzinnig uitzien, met grote banners, grafische designs en felle lichten.

Zaterdag, 15.00-03.00 uur, Skatecafé, €15