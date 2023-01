10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Expositie: Snapchat x Rijksmuseum

Snapchat en het Rijksmuseum slaan de handen ineen voor een nieuwe unieke museumervaring: samen hebben ze een Landmark Lens ontwikkeld. Te ervaren bij de tentoonstelling Clara en de Onderkruipsels. De tentoonstelling bestaat uit meer dan tweehonderd kunstobjecten, waarin kunstenaars en wetenschappers zich verwonderen over dieren. De lens kun je gebruiken via de Snapchat-app op je telefoon. In het beeld verschijnen dan bijvoorbeeld fladderende vlinders, insecten en een neushoorn die door het scherm lijkt te beuken.

Vrijdag, zaterdag en zondag, Rijksmuseum, €20

Muziek: Trio John Meijer met ‘klassieke parels uit kleinkunst en popmuziek’

Het trio, bestaande uit zanger en gitarist John Meijer, contrabassist Fred Snel en pianist Ruud Luttikhuizen, heeft veel artiesten begeleid in binnen- en buitenland. Zondag staan ze zelf op de voorgrond tijdens een intiem concert in de Buiksloterkerk. Het programma, waarin plaats is voor improvisatie, bestaat uit nummers van bekende artiesten, zoals Wim Sonneveld, The Beatles en Michael Bublé. Luttikhuizen speelt tijdens het concert op het orgel van de Buiksloterkerk.

Zondag, 15.30 uur, Buiksloterkerk, €17,50

Kunstshow: Première Sora by Nonotak

Na eerder succes met de audiovisuele art show Skalar organiseert Unfold.art, het team achter Audio Obscura, in samenwerking met Cultuurdorp Westergas de nieuwe show Sora by Nonotak. Het in 2013 opgerichte kunstenaarsduo Nonotak bestaat uit beeldend kunstenaar Noemi Schipfer en kunstenaar/muzikant Takami Nakamoto. Gebruikmakend van licht- en geluidsinstallaties creëren ze een imaginaire omgeving die de bezoeker meesleept naar een droomachtige wereld. Tijdens de liveshows leiden de kunstenaars je langs de verschillende delen van de expositie, terwijl ze tegelijkertijd de installatie bedienen.

Vrijdag, zaterdag en zondag, Gashouder Westergas, tentoonstelling €19,50, liveshow €33,50

Evenement: Afscheid van bomen in de Bijlmer

Voor de bouw van nieuwe woningen worden er in de Bijlmer 234 bomen gekapt. Om de buurt afscheid te laten nemen, organiseert Natuur voor kinderen samen met onder andere Bijlmerbios, Elixer, G-Buurt Moving Forward vrijdag verschillende activiteiten, ter ere van de bomen. Zo ontbijt je onder de bomen met live muziek en tonen ze ’s avonds de documentaire Boom in Amsterdam met een kop soep van Elixer. Overdag kun je bomen versieren en boomgedichten schrijven.

Zaterdag, Lola Buitenpost, gratis

Expositie: Grootse schilderijen, klein formaat – Anton Martineau (1926-2017)

WG Kunst opent het nieuwe jaar met een tentoonstelling van Anton Martineau. Hij staat bekend om zijn grote erotische werken, maar werkte ook op kleiner formaat. Vrijdag opent de tentoonstelling met een stuk of dertig kleine werken, afgewisseld met aquarellen, gouaches en tekeningen op papier. Ook schilderde Martineau landschappen en maakte hij beeldgedichten, kleine tekeningen met geschreven gedichten ernaast.

Vrijdag, zaterdag en zondag, WG Kunst, gratis

Kinderactiviteit: Wijsneus in de Wintertuin

Op initiatief van Wijsneus, Solid en Muziekschool Amsterdam Noord is er vrijdag Wijsneus in de Wintertuin. De ochtend begint met een gezamenlijke activiteit in de studio’s van Solid, daarna mag je zelf kiezen welke activiteiten je wil doen. Je kunt uit van alles kiezen, bijvoorbeeld knutselen, theater, dansen of muziek maken. Als je klaar bent, mag je tijdens de eindpresentatie laten zien wat je die ochtend hebt geleerd, gedaan of gemaakt.

Vrijdag, 10.00-12.00 uur, Tolhuistuin, gratis

Concert: Moonloops + Daisy Bellis

De ‘Moonloops-identiteit’ van de jonge singer-songwriter Sarah Dekker houdt in dat ze muziek schrijft waarin ze vertelt over haar dromen, of ideeën over andere universums. Als ‘bedroom muzikant’ schrijft ze rustige popnummers op haar slaapkamer. Ze begeleidt zichzelf op de gitaar. Daisy Bellis gaat mee in de dromerigheid van Dekker. De klanken van haar piano combineert ze met vocalen, zware drums en synthesizers. Bellis zingt over de maatschappij en haar persoonlijke verhalen, maar ook over de natuur.

Zondag, 19.30 uur, Cinetol, €10

Beeld Emil de Jong

Familievoorstelling: De kleine prins

De mannen van theatergroep Houtjetouwtje vertellen in hun nieuwe voorstelling het welbekende poëtische verhaal van schrijver en piloot Antoine de Saint-Exupéry. Een levensgrote poppenkast waarin ze een wereld maken, met bordkarton, live muziek, licht en schaduw. Wanneer zijn vliegtuig is neergestort kijkt de piloot ineens recht in de ogen van de kleine prins. Hij vraagt hem of hij alsjeblieft een schaap wil tekenen. Na deze gekke ontmoeting gaan de twee samen op reis door de wonderlijke wereld om hen heen, waar ze van alles tegenkomen.

Zaterdag, meerdere OBA-vestigingen, 6+, gratis

Dj-set Cosmic Bodies: Mimi – Soil Sciences

Artiest Maria Muehombo, beter bekend als Mimi, draait vrijdag in Frascati. Mimi maakt een combinatie van verschillende muziekstijlen in haar dj-sets en verbindt haar Afro-Europese roots met de natuur. Ze beschrijft haar werk als een voortdurend gesprek met de natuur en schrijft sinds kort ook over onderwerpen als antropocentrisme, het idee dat de mens het middelpunt van het bestaan is. Voorafgaand aan de set spelen de voorstellingen Darkmatter en Movements of Soul, waar je een combiticket voor kunt kopen.

Vrijdag, 22.15 uur, Frascati, gratis, combiticket€25

Animatie: Future Vision Festival

Het Future Vision Festival presenteert een verzameling van animatie uit meer dan vijftig landen. De filmselectie bestaat uit hedendaagse animatie van jonge makers, die traditionele en moderne uitingsvormen gebruiken in hun productie. Ook de Nederlandse Paul Driessen (Yellow Submarine) staat in het programma, met zijn nieuwe korte animaties. Het festival, met live evenementen in Tokio en Amsterdam, loopt tot en met zondag. Zaterdag neemt het de vorm aan van een feest, met de animatievertoningen, tentoonstellingen en live muziek.

Zaterdag en zondag, Vrij Paleis, gratis