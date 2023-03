10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Festival: Roze Filmdagen

Er is deze week weer een nieuwe editie van de Roze Filmdagen begonnen, een twaalfdaags filmfestival waar 152 films te zien zijn over de lhbtq-gemeenschap. Het festival is ooit begonnen omdat er in de reguliere bioscopen weinig films over die groep werden vertoond. Deze 26ste editie van het festival duurt tot en met 2 april. De films die op de planning staan om gedraaid te worden zijn onder meer Joyland, Blue Jean en Le paradis.

Vrijdag t/m zondag, verschillende tijden, Het Ketelhuis, v.a. €11,50

Komedie: Tragedy Plus Time

“Tragedy plus time equals comedy,” aldus de Amerikaanse radio- en televisiepersoonlijkheid Steve Allen. Deze formule gebruikt de cast van Boom Chicago dit weekend om het publiek te voorzien van een comedyshow. Ze kaarten donkere thema’s aan en delen kwetsbare momenten uit hun leven, om er vervolgens een grappige draai aan te geven. De comedians die op het podium staan dit weekend zijn Stacey Smith, Simon Lukacs, Matt Castellvi, Katie Nixon, Raquel Palmas en Louie Cordon.

Zaterdag, 20.00 uur, Boom Chicago, €24,50

Tentoonstelling: Tewerkgesteld in het Amsterdamse Bos

Vier van de dertien werkkampen die in en rondom Amsterdam werden gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog lagen in het Amsterdamse Bos. In deze tentoonstelling zie je de persoonlijke verhalen, foto’s, objecten, documenten en film die bewaard zijn gebleven van deze periode. Naast de tentoonstelling is er ook een wandelroute door het Amsterdamse Bos gemaakt die je het hele jaar door kunt volgen. De route gaat langs de plekken waar tijdens de oorlog werd gewerkt. De audiotour die bij de route hoort, kun je van tevoren downloaden op je telefoon.

Vrijdag t/m zondag, verschillende tijden, Stadsarchief, gratis toegang

Beeld Joyce van Doorn

Lezing: Het vrouwenlichaam in literatuur

Een thema-avond over het vrouwenlichaam waar verschillende vrouwelijke auteurs het gesprek met elkaar aangaan. Hoe wordt er over het vrouwelijk lichaam in de literatuur geschreven? En hoe kijken we er cultureel gezien naar? Er is speciaal een interview met de Ierse auteur Sinéad Gleeson opgenomen, dat tijdens de thema-avond wordt uitgezonden.

Zondag, 19.00 uur, De Nieuwe Liefde, €15

Beeld Jesje Veling

Markt: Pure Markt

Dit is de eerste keer na de winterstop dat deze reizende zondagsmarkt weer plaatsvindt in Amsterdam. Je kunt hier terecht bij meer dan honderd verschillende kraampjes die ambachtelijke producten verkopen. Er wordt vooral eten en drinken verkocht, maar ook andere dingen zoals planten en cadeaus. Bijna alle producten die worden verkocht zijn door de verkopers zelf geproduceerd. Naast shoppen kun je ook een rondje meedraaien in de zweefmolen, luisteren naar muziek of plaatsnemen op een van de terrassen met een drankje.

Zondag, 11.00-18.00 uur, Park Frankendael, gratis

Beeld Benning & Gladkova

Lezing: Full Circle, 360 view on virtual fashion

Moderator Dymphie Braun neemt samen met ontwerpster Amber Jae Slooten een kijkje in de wereld van digitale fashion. Amber Jae Slooten is medeoprichtster van de The Fabricant, het eerste digitale modehuis ter wereld. Samen kijken ze naar verschillende digitale fashion-projecten die momenteel worden opgezet. Ook kijken ze naar de toekomst van virtuele fashion. De avond is onderdeel van Full Circle, een reeks talkshows waar personen vanuit hun expertise een gesprek aangaan met het publiek.

Vrijdag, 19.00 uur, Felix Meritis, €15

Beeld Sjoerd Derine

Dans: Talent on The Move

Codarts leidt dansers, musici en circusartiesten in Rotterdam op om ze klaar te maken voor internationale podia. Sinds 2009 organiseert Holland Dance Festival samen met Codarts ieder jaar een tour door het land om Nederland kennis te laten maken met een aantal danstalenten en choreografen van Codarts. Dit weekend vindt in Amsterdam een hedendaagse dansvoorstelling plaats waarin solo’s, duetten en groepswerken samenkomen in een veelzijdige show.

Zaterdag, 20.00 uur, VU Griffioen, v.a. €12

Theater: Lieve Stad

Dit is het laatste weekend dat je het theaterfestival Lieve Stad kunt bezoeken, georganiseerd door Meervaart en ITA. De stad en diversiteit binnen de stad staan centraal. Ga bijvoorbeeld naar de voorstelling The Story of Travis, een verhaal over een Amerikaanse zwarte man die terugblikt op zijn leven. Daarnaast kan je foto’s over het thema ‘volwassen worden’ bekijken in de fototentoonstelling Groeipijn en kunnen kinderen zich inschrijven voor een workshop breakdancen.

Vrijdag t/m zondag, Meervaart Theater & Internationaal Theater Amsterdam

Workshop: Tango Salon

Al sinds 1994 geven Arjan en Marianne van Tango Argentino Amsterdam les in het dansen van de Argentijnse tango. Drie keer per jaar kun je hun danscursussen op verschillende niveaus volgen. De eerstvolgende cursus begint in april, maar dit weekend organiseren ze op vrijdag en zondag al tangosalons. Hier kun je, als je de Argentijnse tango al enigszins beheerst, vier uur lang met een partner de dansvloer onveilig maken. De huis-dj, dj El Irresistible, voorziet bezoekers van bijpassende muziek en er zijn hapjes en drankjes aanwezig.

Vrijdag, 21.00 uur, Grand Café Frankendael, zondag, 19.00 uur, Jungle Amsterdam, v.a. €10

Beeld Peter Tijhuis

Kunst: Cobra Pakt Uit!

Maandelijks organiseert het Cobra Museum een weekend vol activiteiten om bezoekers kennis te laten maken met het museum. Er worden onder meer rondleidingen, workshops en lezingen georganiseerd waarin de overlap van verschillende kunstvormen een terugkerend thema is. Dit weekend staat er een aantal rondleidingen op de planning en een lezing over het Home Art Project van kunstenares Stephanie Rhode. Op zondag vindt van 13.30 tot 15.30 uur een voorleesmiddag plaats voor kinderen waar het prentenboek En ze leefden nog wordt voorgelezen.

Vrijdag t/m zondag, verschillende tijden, Cobra Museum, €20