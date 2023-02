10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Beeld Sasha Box

Festival: Forever Winter Edition

Naast het zomerfestival Summer Dance Forever organiseert het team in de wintermaanden deze wintereditie, een festival waar dansers de ruimte krijgen om zich te uiten. De Forever Winter Edition staat bekend om de House Dance Battle, waarin dansers het na de voorrondes tegen de jury op mogen nemen. Deelnemers kunnen twaalf uur lang dansen tijdens Clubbing Forever of een choreografie leren bij een van de workshops. Het festival trapt vrijdag af met een dansvoorstelling van Nedda Sou en een clubnacht door Ghetto Funk Collective.

Vrijdag, zaterdag en zondag, Paradiso, €25

Stand-up: Première Vogelvrij

Tijdens deze première van zijn vierde show keert Fuad Hassen terug naar stand-up. Hij focust zich in zijn optreden op de nasleep van de lockdown. Kunnen we de vrijheid aan, of zijn we al te veel gedomesticeerd door de maaltijdbezorgers en online afspraken? Na de comedyshow is er een afterparty met muziek en een photobooth. Dj Soulfania draait een diverse selectie aan nummers, van soul, r&b en hiphop tot dancehall en afrobeat.

Vrijdag, 21.00 uur, Podium Mozaïek, €17,50

Beeld Jorik van Mechelen

Expositie: Surfacing Robin Kapitein

Robin Kapitein toont zijn nieuwste werk in het Volkshotel. Kapitein maakt sinds 2015 glas-in-loodkunst. Daarvoor stond hij als schilder op de steigers langs de grachten, waar hij geïnspireerd raakte door het art deco glas-in-lood dat de huizen sierde. Hij vroeg zich af of hij een moderne interpretatie van dat ambacht kon maken. Inmiddels is hij twee jaar fulltime kunstenaar. In zijn nieuwste werk kiest hij voor abstracte lijnen, met als doel dat het publiek het op verschillende manieren kan interpreteren.

Vrijdag, 18.00-2.00 uur, Werkplaats / Volkshotel, gratis

Beeld Michel Marang

Muziek: Cd-presentatie Akh, nit gut!

Op deze albumpresentatie spelen en zingen Elizaveta Agrafenina, Sára Gutvill, Jaap Kooi, Tyrone Landau en Pierre Mak een groot deel van hun nieuwe album, aangevuld met andere nummers. Een aantal van de stukken van de Joodse componist Joel Engel hebben ze bewerkt zodat ze deze met meerdere zangers kunnen zingen. De in het huidige Oekraïne geboren componist was de eerste die Jiddische volksliederen bewerkte tot klassieke concertmuziek. De zangers hopen met hun vocale kamermuziek verhalen en scènes uit de Joodse sjtetls (Oost-Europese Joodse dorpen) tot leven te brengen.

Zondag, 15.00 uur, Amstelkerk, €20

Jeugdvoorstelling: Meh (1,5+)

Het nadoen van dieren is een favoriete bezigheid voor kleine kinderen. Het is het begin van spraak, de eerste woorden en de eerste klanken die keer op keer worden herhaald. In de kindervoorstelling Meh van het Black Cat Theatre worden deze geluiden nagebootst door een live orkest. Het concert is interactief en introduceert twee werelden, geïnspireerd door contrastboeken, kinderboeken met zwart-witillustraties. Na de voorstelling kunnen de kinderen spelen op het podium.

Zaterdag, 10.00 en 11.30 uur, CC Amstel, €11

Festival: Beyond the Black Box

Deze vierde editie van het Beyond the Black Box-festival is groter dan ooit: meer dan vijftien Vlaamse en Nederlandse makers vullen het programma met kunstvormen die normaal de ruimte niet krijgen. Zo is er een maker die schimmelculturen in het theater heeft laten groeien en in kostuums verwerkt, een soort documentaire vertoning van de reis van een postpakket, gemaakt met een camera verwerkt in een postpakket, en een expositie van mensenlichamen, gebaseerd op 19de-eeuwse freakshows.

Vrijdag, 19.00 uur en zaterdag 15.00 uur, De Brakke Grond, €10

Beeld Marijke Mooy

Wandeling: Zonsopkomst en -ondergang

Kan je goed tegen vroege ochtenden of late avonden en hou je van de natuur? Wandel dan mee met een boswachter tijdens een van de twee boswandelingen bij zonsopkomst of -ondergang in het Amsterdamse Bos. Tijdens de wandeling luister je naar spannende verhalen over de dieren die over het bos waken.

Zaterdag en zondag, Amsterdamse Bostheater, €5

Beeld Fokke van Saane

Kinderactiviteit: Instrumenten Uitprobeerdag

Tijdens de jaarlijkse Instrumenten Uitprobeerdag van Muziekschool Amsterdam kun je verschillende instrumenten uitproberen en erachter komen welke klanken bij jou passen. Deze editie vindt plaats op drie locaties van de muziekschool, in Zuid, Centrum-Oost en Osdorp. Op de site kun je je aanmelden voor de twintig minuten durende muzieklessen voor de instrumenten die jou leuk lijken.

Zondag, 11.00-14.00 uur, Muziekschool Amsterdam diverse locaties, gratis

Beeld Sonja de Bruin

Theater: Snikheet!

De overgang naar groene energie gaat voor sommigen te langzaam, terwijl anderen nu al moeite hebben om de rekening te betalen. Hoe moet dat dan later? Dit en meer komt aan bod in dit komische toneelstuk met een serieuze ondertoon. Wegens groot succes in oktober 2022 is theatergroep Parels voor de Zwijnen terug in Noord.

Zaterdag, 20.00 uur, ’t Zonnehuis, €15

Film: What The Soil Remembers

In 1960 werd een hechte community in Die Vlakte in Zuid Afrika met veel geweld ontworteld om ruimte te maken voor de Stellenbosch Universiteit. In deze documentaire hoor je hoe traumatisch dit is geweest voor de inwoners. Tot op de dag van vandaag zoekt de community rechtvaardigheid voor wat hen is aangedaan. Na de screening zijn regisseur José Cardoso en producent Adrian van Wyk aanwezig om te spreken.

Vrijdag, 19.00-22.00 uur, The Black Archives, €7,50