10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Expo: Climate Imaginaries at Sea: Drawing Water

Voor het onderzoeksprogramma Climate Imaginaries at Sea: Drawing Water, een samenwerking met de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en de Hogeschool van Amsterdam, volgden de studenten van de architectuurafdeling van de Gerrit Rietveld Academie een cursus van architecte Anne Dessing. De studenten experimenteren middels hun tekeningen met manieren om onze perceptie van de zee te veranderen. Want de zeespiegel stijgt en daarmee onze relatie met de zee.

Vrijdag, zaterdag en zondag, 17.00 tot 20.00 uur, Tolhuistuin, gratis

Beeld The Panics

Festival: Dutch Creativity Festival

Kunst, film, gastronomie, reclame, mode en business: het komt allemaal aan bod tijdens tweede editie van het Dutch Creativity Festival in The Social Club. Sprekers met verschillende achtergronden uit de creatieve wereld laten zich horen tijdens de veertig verschillende workshops, presentaties en bijeenkomsten in de hoop creatieve groei en maatschappelijke verbetering in gang te zetten. Zoals Edson Sabajo, co-founder van Patta, die vertelt over de rol die hiphop kan spelen in het opbouwen van creatieve gemeenschappen.

Vrijdag, 9.00-20.00 en zaterdag, 10.00-21.00 uur, The Social Club, €49,90-€ 98,30

Beeld Jelmer de Haas

Muziek: Super-Sonic Jazz Festival

Paradiso staat dit weekend in het teken van het Super-Sonic Jazz Festival. Het begon in 2016 met een reeks concerten en clubnachten om de nieuwe golf jazz muzikanten van een podium te voorzien, maar groeide snel uit tot een jaarlijks festival en Super-Sonic Jazz Records. De nationale en internationale muzikanten zoeken de grenzen op door traditionele jazzmuziek te combineren met hedendaagse genres zoals hiphop, elektronische muziek, neo-soul en R&B. Ook artiest DOMi & JD BECK treedt op, die samenwerkte met onder anderen Herbie Hancock, Ariana Grande, Anderson. Paak en Thundercat.

Vrijdag, zaterdag en zondag, 18.30 uur, Paradiso, €36

Evenement: Bewegingsdag Natuur en Landbouw

Greenpeace Nederland organiseert een bewegingsdag om mensen te onderwijzen en natuur- & dierenbeschermers, groene boeren, voedselinitiatieven en klimaatactivisten te verenigen in het belang van de natuur en landbouw. Er worden deelsessies gegeven over de groeiende coalitie van groene boeren, de effecten van intensieve landbouw en hoe we grote spelers een eerlijker aandeel kunnen laten leveren. Ook jongerenvertegenwoordiger voor Biodiversiteit & Voedsel Ida Simonsen leidt een deelsessie, over de rol van jongeren in de landbouwtransitie, en hoe zij natuur en landbouw kunnen versterken. Daarbij wordt er ’s middags een plantaardige en lokale lunch verzorgd. Let op, aanmelden is verplicht.

Zaterdag, 10.00-16.30 uur, Greenpeace Nederland, gratis

Beeld DigiDaan

Lezen: Hoe schep je orde in de chaos?

En dan gaat het niet om de chaos van je rommelige kamer, maar problemen waarbij er veel mogelijkheden en opties zijn voor een uitkomst. Hoe groot is bijvoorbeeld de kans dat twee kinderen uit de zaal op dezelfde dag jarig zijn, of kun je door patronen te herkennen vaker zes dobbelen? Wiskundige Sonja Cox van de Universiteit van Amsterdam leert de kinderen door middel van proefjes over kansberekening. Ook al lijken sommige dingen willekeurig, je kunt er toch echt orde in scheppen.

Zondag, 13.00-14.00 uur, Nemo, €5

Expo: Ants on Acid

Vrijdag opent de expositie Ants on Acid te zien in NDSM Fuse. Al meer dan de helft van alle insecten is uitgestorven. Onder andere bestrijdingsmiddelen, monocultuur en het geweld van mensen hebben ervoor gezorgd dat we een groot aantal belangrijke insecten armer zijn. De expositie Ants on Acid bestaat uit werken van kunstenaars die in hun creatie reageren op de uitsterving van deze dieren. Op deze manier willen de kunstenaars actie voeren voor het behoud.

Vrijdag, 17.00, NDSM Fuse, gratis

Concert: Solorecital met Vera Kooper

Vera Kooper, concertpianiste en onderdeel van het Delta Piano Trio, vertelt haarverhaal bij haar solorecital in het Pianola Museum. Kooper maakt deel uit van de pianoreeks Podium en Museum in één, iedere gast uit deze reeks is ook gastcurator en kiest een rol uit de collectie van het Pianola Museum. Kooper koos een muziekstuk van de geliefde componist Claude Debussy. Luister tijdens haar solorecital naar de bijzondere dialoog die ontstaat tussen een liveopname van Debussy en Koopers uitvoering.

Vrijdag, 20.15 uur, Het Pianola Museum, €25

Ontdekkingstocht: De wondere wereld van bomen

Organisatie IVN Natuur organiseert een ontdekkingstocht door het Amstelpark. Dit keer staat de wereld van bomen centraal, want kunnen bomen praten met elkaar? Zijn bomen te herkennen aan hun schors? En hoe meet je de hoogte van een boom? Coördinator Lilli-jan Rohof werkt al meer dan veertig jaar in het natuuronderwijs en gelooft in leren door doen. Met een natuurgids gaan de kinderen op pad en doen ze spannende experimenten, zoals het maken van een schorsafdruk.

Zondag, 14.00-15.00 uur, Amstelpark, gratis

Film: Food For Thought

De prijzen stijgen en steeds meer gezinnen leven in armoede. De korte film Food for Thought gaat over een fictief gezin dat in ernstige armoede leeft en geeft zo een beeld van de samenhangende problemen die dit veroorzaakt. Armoede heeft ook te maken met schaamte, teleurstelling, angst, wanhoop, uitzichtloosheid en gezinsproblemen. Er is een openingstoespraak en na de première volgt een debat onder leiding van Walter Freeman.

Zondag, 10.00-14.00, LAB111, €12,50

Beeld Tatiana van Waveren

Wine and Dine: Oogstfeest Chateau Amsterdam

Wat doe je als alle druiven geoogst zijn? Chateau Amsterdam heeft daar wel een idee over, een oogstfeest natuurlijk. Een middag en avond gevuld met muziek, eten en meer dan vijfentwintig wijnen om per glas te bestellen. Chateau Amsterdam introduceert tijdens het oogstfeest zeven nieuwe wijnen van de wijncollectie Vader en drie verrassingswijnen. Wals, ruik, proef en leer meer over de wijnen tijdens de gerechten van chef Joey Baal.

Zaterdag en zondag, 14.00-22.00 uur, Chateau Amsterdam, €12,50