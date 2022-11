10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Concert: Red Light Jazz

Om alvast op te warmen voor een nieuw Red Light Jazz Festival, brengt Fay Claassen je zondag in de stemming. Eén keer per jaar zijn er rond de Wallen jazzvoorstellingen en -concerten. Van de meer dan 50 locaties die meedoen, is Tobacco Theater een van de hoofdpodia. Daar brengen ze je nu terug naar de jaren twintig van de vorige eeuw, alsof je in een jazzclub in New York zit. Met kaarsjes en een drankje luister je aan tafeltjes naar Claassen. De bedoeling is dat er elke twee maanden een jazzconcert wordt gegeven.

Zondag, 16.00-18.00 uur, Tobacco Theater, €20

Muziektheatervoorstelling: Pianostemmen



Tg Goed Gezelschap vertelt in Pianostemmen het verhaal van hoe Joodse inwoners in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog uit hun huizen werden gehaald en hoe hun huizen werden leeggeroofd door schattenjagers. Pianostemmer Jacobus Kromm deelt zijn verhaal met zijn vingers op de toetsen. De voorstelling is elf dagen te zien in Museum ’t Kromhout. Vrijdag en zaterdag is uitverkocht, voor zondag zijn er nog kaarten.

Zondag, Museum ’t Kromhout, verschillende tijden, €12-€25

Filmfestival: Tapis Rouge

Franse filmliefhebbers opgelet: van 10 tot 15 november is er het enige festival in Nederland uitsluitend gewijd aan Franstalige films: Tapis Rouge. In de Filmhallen is er een programma van in totaal 23 films, met premières en exclusieve vertoningen. De openingsfilm is de Nederlandse première van C’est mon homme, waarbij regisseur Guillaume Bureau en acteur Karim Leklou aanwezig zijn. Op vrijdag rijkt de jury de Prix Tapis Rouge uit aan de beste boekverfilming, waarvoor zes films zijn geselecteerd.

Donderdag t/m dinsdag, Filmhallen, verschillende prijzen

Expositie: Close Connections

Moeder en dochter, beiden van kinds af aan creatief, gingen tegelijkertijd naar de kunstacademie. Nu stellen ze hun werk samen tentoon, van 11 tot 19 november. Bernadien Wels maakt stoer en krachtig ruimtelijk werk, bestaande uit vrijstaande beelden en wandobjecten. Marciana Timmermans maakt handmatig surrealistische collages, die ze digitaal uitvergroot naar grotere formaten op andere media dan papier. Ze werken niet aan dezelfde projecten, maar werken wel veel samen, geven feedback en moedigen elkaar aan.

Vrijdag, zaterdag en zondag, 12.00-18.00 uur, Loods 6, gratis

Sint Maarten: Parade Amsterdam Oost

Op 11 november trekt de grote Super Sint Maarten optocht weer door de Indische Buurt. In de Indische Buurt willen ze Sint Maarten vieren zoals het ooit begon: als een feest van samen delen. Traditiegetrouw vertrekt de tocht vanaf het Ambonplein met een groep mensen met zelfgemaakte lampions en lichtsculpturen. Ook de verlichte paradebeesten van Pretvormer zijn erbij, en veel muziek van onder andere Ritmo Percussion, de ACCU Fanfare, Bijlmer Fanfare, Moto Troko, Luk Hop Moon en de IJburg Fanfare, de koren Witte Katten en Verzet per Couplet.

Vrijdag, verschillende locaties, gratis

Beeld The Connor Brothers

Expositie: The Truth and Other Stories

Na het grote succes van de eerste tentoonstelling in Amsterdam vier jaar geleden, zijn The Connor Brothers terug. De voormalige kunsthandelaren Mike Snelle (1976) en James Golding (1974) komen uit Oost-Londen en zijn wereldwijd bekend. In hun werk gebruiken ze vintage boekcovers uit de jaren vijftig en zestig, en combineren die met teksten van nu. Zaterdag zijn er vijf nieuwe werken te zien. De heren zullen zaterdag van 16.00 tot 19.00 uur bij de opening zijn, waar je ze vragen kunt stellen. De expositie is te zien tot 27 november.

Zaterdag en zondag, Jaski Gallery, gratis

Beeld Merlijn Doomernik

Muziek: Common Features

Het buurtconcert Common Features viert de muzikale ontmoeting tussen de musici van Club Partout en Cello Octet Amsterdam. De meeste muzikanten van Club Partout hebben muzikale roots in het Midden-Oosten, Syrië, Irak, Iran, Koerdistan en improviseren veel. Cello Octet Amsterdam is een begrip in de klassiekemuziekwereld, dankzij samenwerkingen met componisten als Philip Glass en Arvo Pärt.

Vrijdag, 20.00-21.30 uur, Aslan Muziekcentrum, gratis

Voorstelling: Lehman Trilogy

De Italiaanse auteur Stefano Massini schreef met Lehman Trilogy (tot en met 23 december in de Stadsschouwburg) een verhaal over een familie en over de geschiedenis van het Amerikaanse kapitalisme. Slavernij en industrialisering, oorlog en nieuwe technologische ontwikkelingen: wat er ook gebeurt in Amerika en zelfs wereldwijd, de Lehmans weten telkens er goed geld mee te verdienen. Alles wat ze van plan zijn te doen, wordt vooraf getoetst aan de vraag: wat brengt het op?

Vrijdag en zaterdag, 19.30-23.00 uur, ITA, verschillende prijzen

Beeld Okura

Eten: The Petit R Adventure

Dinner with a view. Dat heb je onder meer dit weekend in Hotel Okura, waar ze, naar eigen zeggen, een visuele ervaring organiseren. Met Ciel Bleu, het met Michelinster bekroonde restaurant van Hotel Okura, kun je een vijfgangendiner boeken met Ruinart-champagnes. Het diner vindt plaats in The Imperial Suite, voor de gelegenheid omgedoopt tot Suite uit 1729 – het oprichtingsjaar van Maison Ruinart. Dit is de eerste keer dat de Petit R Adventure in Nederland is, normaal is deze alleen in Reims beschikbaar. De experience is te boeken met (€1950, voor twee personen) en zonder overnachting (€1550, idem) in het hotel.

Vrijdag en zaterdag, Okura, verschillende prijzen

Evenement: Het Amsterdamse Winterterras

Nu de zomer voorbij is niet meer op het terras zitten? Daar denkt de organisatie van het Amsterdamse Winterterras anders over. Ook de winter heeft veel gezelligheid te bieden, daarom brengt ze het grootste terras naar de Gashouder van de Westergas. Glazen rosé worden ingewisseld voor glazen rode wijn en de parasols maken plaats voor heaters. Tot en met 4 december kun je genieten van het winterterras, waar ook gedanst mag worden.

Donderdag t/m zondag, Gashouder, €12