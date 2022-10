10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Kunstproject: Herrie

Kinderen die herrie maken: op dingen tikken, trommelen, en gillen, de meeste mensen vinden het irritant. Wat als je deze ‘herrie’ kunt omzetten in iets moois? Lijm-lab en Jacob Plooij toveren De Pexpo in Noord om tot een groot geluidsatelier waar jong en oud kunnen spelen met geluid. Bijvoorbeeld tuinslang, kokers, rietjes en andere buizen: hoe klinken ze? Er zijn verschillende ruimtes, waar je helemaal vrij wordt gelaten en onder meer je eigen instrument kunt bouwen. Op zondag komt de Fanfare van de Eerste Liefdesnacht Herrie officieel openen, waarna het atelier nog de hele herfstvakantie te bezoeken is.

Zondag, Pexpo, gratis

Expositie: Endless Voyage by Don Diablo

Vanaf zaterdag toont Jaski Gallery zes video-installaties en een levensgroot vliegtuigraam van de Nederlandse producer en digitale artiest Don Pepijn Schipper, onder de naam Don Diablo (42). Vanaf zijn dertiende vloog hij al de hele wereld over. Toen dit niet meer kon vanwege de coronapandemie besloot hij het vliegtuig letterlijk in huis te nemen. Met Diablo’s visie op NFT’s combineert hij de digitale en fysieke wereld. De officiële opening is vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur, waarbij hijzelf het laatste halfuur aanwezig is.

Vrijdag, zaterdag en zondag, Jaski Gallery, gratis

Beeld Carel Schutte

Theater: Nieuwe Noten Amsterdam, poëzie en muziek - première

Zaterdag en zondag lezen schrijvers Adriaan van Dis (foto) en Bruno Allain eigen gedichten voor, omlijst door muziek van basklarinettiste Fie Schouten. Van Dis vertelt hier over hoe een ernstig ongeluk van zijn hoofdpersoon diens leven voorgoed verandert, Allain heeft het over beeldverslaving. Hoofdonderwerp bij beiden is de impact van de huidige maatschappij op het individu en diens (on)mogelijkheid eraan te ontsnappen.

Zaterdag en zondag, Plein Theater, €16

Beeld Neil Bates

Videoprojectie: Creativity Rules

Cultureel studentencentrum van de UvA en de HvA, Crea, viert zijn 50-jarige bestaan met de videoprojectie Creativity Rules. Het beeld is op maat gemaakt voor de architectuur van het Crea-gebouw, de voormalige diamantslijperij Maatschappij, en zijn vele ramen. De monumentale gevel van ruim 60 bij 12 meter wordt gebruikt om een verhaal te vertellen, aan de hand van de architectonische elementen. “De gevel als schilderdoek,” zegt Mark Thewessen, die met Coen Bouman en componist Joost van der Meer de projectie produceert.

Vrijdag en zaterdag, 19.30 uur, Crea, gratis

Beeld Hedy Tjin

Expositie: Het kleurenpalet van Hedy Tjin

Tijdens de solo-expositie van Hedy Tjin op het Westergasterrein zijn alle tekeningen uit haar prijswinnende boeken te bezichtigen. Zo kreeg ze dit jaar twee Zilveren Penselen voor haar illustraties in de boeken Op de rug van Bigi Kayman en Lennox & de Gouden Sikkel. In het Meterhuis zijn haar kenmerkende muurschilderingen en textiele kunstwerken te zien. Daar staat verder een tafel met kleurplaten, dus ook als bezoeker kun je lekker zelf aan de slag.

Vrijdag, zaterdag en zondag, 12.00 uur, Meterhuis, gratis

Workshop: De Groene Bende van West

Kun je wel wat tips gebruiken voor een lagere energierekening? Op de Ten Katemarkt en in de passage van De Hallen staan zaterdag kramen waar je informatie krijgt over hoe je je energierekening kunt verlagen en kun je gratis spullen ophalen om het huis beter te isoleren. Er zijn presentaties, workshops en de film Tomorrow wordt afgespeeld in de Filmhallen. Het doel is om ook op lange termijn mensen bewust te maken van de klimaatcrisis en hoe ze duurzamer kunnen leven.

Zaterdag, 10.00 uur, De Hallen en De Ten Katemarkt, gratis

Beeld Simavi / Cinetree

Filmfestival: HER

HER Film Festival vraagt aandacht voor de ongelijkheid tussen man en vrouw. Door middel van film proberen zij die boodschap over te brengen vanuit internationaal perspectief. In alle films staat een krachtige vrouw centraal. De aandacht gaat naar het vrouwelijk leiderschap en de veranderingen hierin. Je krijgt een week gratis online toegang tot acht bijzondere films en documentaires.

Vrijdag, zaterdag en zondag, online, gratis

Tentoonstelling: De Maasdamme Collectie

Vanaf zondag is de tentoonstelling De Maasdamme Collectie te zien in het Amsterdam Museum. De collectie diorama's van Rita Maasdamme (1944-2016) vertelt over de geschiedenis van de Nederlandse voormalige koloniën vanuit een perspectief van tot slaaf gemaakten. Van slavenhandel in de haven van Paramaribo, een marrondorp en de opstand van Tula tot meer eigentijdse scènes met de verbeelding van prostitutiedorp Campo Alegre op Curaçao. Ruim 130 poppen vertellen allemaal een eigen verhaal.

Zondag, 10.00 uur, Amsterdam Museum, €18

Benefietconcert: Sounds of Change

Het goede doel Sounds of Change gebruikt de kracht van muziek om zich in te zetten voor jongeren, getraumatiseerde kinderen in vluchtelingenkampen, asielzoekerscentra, achterstandswijken en oorlogsgebieden. Zondag viert het zijn vijfjarige bestaan in de Tolhuistuin. Wanneer je een donatie doet, heb je automatisch toegang tot het feest, waar Maryana Golovchenko optreedt en er verschillende sprekers zijn uit Jordanië, Libanon en Syrië. Acteur Sabri Saad El Hamus presenteert de avond.

Zondag, 15.00 uur, Tolhuistuin, toegang door donatie

Kinderactiviteit: De Bodem Leeft in het Amsterdamse Bos

Zondag kunnen kinderen tussen zes en twaalf jaar met een natuurgids onderzoeken wat voor dieren er leven in Het Amsterdamse Bos. Met scheppen, loeppotjes en zoekkaarten gaan ze op zoek naar duizendpoten, slakken, wormen, kevers, pissebedden en nog veel meer bodemdieren die zich verstoppen. Meld je aan door te mailen naar l_j_rohof@hotmail.com.

Zondag, 14.00 uur, Amsterdamse Bos, gratis