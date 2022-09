10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Beeld Bram Kloos

Festival: Ambacht in Beeld

Komend weekend wordt de NDSM-werf omgebouwd tot openbare werkplek. Hier kunnen bezoekers tijdens het Ambacht in Beeld Festival in aanraking komen met verschillende ambachten. Meer dan negentig ambachtslieden uit binnen- en buitenland delen hier hun ervaringen: van workshops in glasblazen, Mexicaans weven en graffitischilderen tot proeverijen met ‘ambachtelijke’ producten. De workshops zijn geschikt voor kinderen en ook te bekijken zonder deel te nemen. Voor het meedoen aan specifieke activiteiten worden kaartjes verkocht, online en op het festival.

Zaterdag en zondag, verschillende tijden, NDSM, vanaf €5

Kunst: Klimaat op Straat

Zondag is de feestelijke opening van Klimaat op Straat: een nieuwe kunstroute, geprogrammeerd door het Klimaatmuseum in de Bijlmer. De route bestaat uit verschillende streetartwerken die op een kritische manier aandacht geven aan klimaatverandering. Loop of fiets langs de muurschilderingen van Chris Marmier, zie een aangepast straatbeeld door artistieke ‘interventies’ en zie kunst op straat via een augmented reality op je telefoon.

Zondag, 14.00 uur, Lola Buitenpost, gratis

Beeld Jesje Veling

Shoppen: Pure Markt

Op zondag is er weer een Pure Markt in Park Frankendael in Oost. Op deze markt wordt food en non-food aangeboden, allemaal met een duidelijke herkomst en een verhaal waar de ondernemers graag over vertellen. Naast authentieke jam, vers gemaakte cruesli en handgemaakte theedoeken zijn er oesters, verse broodjes en koffie. Verder is er livemuziek, theater en een zweefmolen voor jonge bezoekers.

Zondag, 11.00 uur, Park Frankendael, gratis

Kids: Medisch Lab

Nep-urine op suikerwaardes en diabetes onderzoeken, je bloeddruk opmeten, en zelf je speeksel en adem medisch inspecteren: kinderen die later in het ziekenhuis willen werken, kunnen in het medisch laboratorium van het HemLab alvast oefenen in dokter zijn door medische en biologische proefjes te doen. Het experimentencircuit is leuk voor kinderen van zeven jaar en ouder.

Zaterdag, 15.00 uur, HemLab, €12

Muziek: Indiestad

Fan van indiemuziek en zin om nieuwe artiesten te ontdekken? Paradiso organiseert zondag een klein festival ter ere van het tienjarig bestaan van Indiestad; het platform van Paradiso waar muziekliefhebbers op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met indiemuziek. Een brede selectie van beginnende indie-artiesten als Wu-Lu, Tess Parks en Bec Sandridge zal de grote en kleine zaal vullen.

Zondag, 16.00 uur, Paradiso, €17

Beeld Bart Majoor

Theater: The Gift

Anouk van Kampen (22) wil niet meer leven. In The Gift, een voorstelling geregisseerd door Alexandra Broeder, deelt ze haar gedachtes over leven en dood. Waarom doet men er alles aan om mensen in leven te houden die dat niet meer willen en kunnen? Als onderdeel van de voorstelling worden de vragen die Anouk opwerpt besproken met een expert op het gebied van psychisch lijden.

Vrijdag en zaterdag, 20.00 uur, Frascati, €11

Beeld Photo Joep

Optreden: De Nachtbus

Een intieme en rijdende muzikale ervaring: op zaterdag en zondag kun je instappen bij een jarenvijftig(DAF-)stadsbus die een rondje maakt door Amsterdam, met muzikale en literaire passagiers aan boord. Onder anderen schrijver en dichter Joost Oomen, zangeres Anna van Rij, singer-songwriters Janne Schra en Broeder Tieleman zullen in de bus korte optredens geven. De rit duurt ongeveer anderhalf uur.

Zaterdag en zondag, verschillende tijden, QRU, €27,50

Ontmoeten: In My Backyard

Nieuw in de stad en zin om een netwerk op te bouwen? In My Backyard (IMBY) biedt nieuwe Amsterdammers de kans elkaar beter te leren kennen. In de Tolhuistuin worden meerdere interactieve en muzikale optredens georganiseerd. Daarnaast is er een foto-expositie met IMBY-leden en kun je er eten, chillen en dansen. Het evenement is ook leuk voor mensen die al wat langer in Amsterdam wonen en even uit hun dagelijkse ‘bubbel’ willen.

Zaterdag, 17.00 uur, Tolhuistuin, €10

Beeld Wardie Hellendoorn

Maatschappij: Better Future Now

Zelf bepalen hoe de wereld werkt? Tijdens het Better Future Now-festival stellen programmamakers de maatschappelijke drang naar groei en consumptie ter discussie. Met behulp van spellen en optredens kunnen bezoekers een alternatieve economische toekomst visualiseren. Zo is er een Spelbrekers Gamecafé, waar spellen als Monopoly en Terra Nova andere regels hebben, een muziekoptreden van Music Makes Change in het thema ‘hoop’ en een workshop over het upcyclen van je kledingkast.

Vrijdag, zaterdag, zondag, verschillende tijden, verschillende locaties, gratis

Beeld Marlise Steeman

Film: West Beach (Film) Festival

Dit weekend zijn de laatste dagen van het West Beach (Film) Festival. Hier worden films vertoond in de buitenlucht met een cultureel randprogramma. Op vrijdag is er bijvoorbeeld een horror night in samenwerking met de Meervaart met spannende films, een muziekoptreden en een filmquiz. Zaterdag staat in het teken van filmmuziek; meerdere korte films worden afgespeeld, waarna de componisten van de films iets vertellen over de rol van hun muziek. Ook zijn er dit weekend dansworkshops en een djembé-optreden.

Vrijdag, zaterdag en zondag, verschillende tijden, Sloterstrand, ‘Pay as you like’ - principe