10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Beeld Yvonne Compier

Groene vingers: Natuurwerkdag

Bollen planten, struiken snoeien, bijenhotels bouwen en vogelhuisjes maken: Op de Natuurwerkdagen kunnen mensen met groene vingers zich inzetten voor de biodiversiteit in de buurt. Ook in Amsterdam zijn er op verschillende plekken vrijwilligersacties georganiseerd, waar jong en oud zich online voor kunnen aanmelden. Denk aan broeihopen maken in de Natuurtuin Cinetol, poelen schoonmaken in het Vliegenbos of het gras maaien aan de Oeverlanden.

Vrijdag en zaterdag, LandschappenNL, gratis

Beeld Ibrahim Mahama

Expo: Garden of Scars

Dit weekend opent de nieuwe tentoonstelling Garden of Scars door Ibrahim Mahama in de Oude Kerk. Het is de eerste Nederlandse solotentoonstelling van de Ghanese kunstenaar, die met zijn werken aandacht vraagt voor de effecten van internationale handel en migratie. Met ruim achthonderd gedenkstenen, van afgietsels uit zowel (Nederlandse) forten in Ghana als grafzerken in de Oude Kerk, verbindt Mahama de geschiedenis van Amsterdam met het koloniale verleden van Ghana. De installatie is tot 19 maart te zien.

Zaterdag, zondag, Oude Kerk, €12

Club: Amsterdam Soul Night

Vrijdagavond gaan de voeten van de vloer en de heupen los in de Westerunie: In drie verschillende zalen zullen verschillende bands, dj's en artiesten groovy souloptredens geven. Het programma bestaat uit een selectie van pioniers in de jazz- en soulwereld en opkomende acts als New Cool Collective, Shady Lady, Wicked Jazz Sounds en Mendel.

Vrijdag, 20.30 uur, Westerunie, €27

Beeld Olivier Middendorp

Lezing: Clara de Neushoorn

Als onderdeel van de tentoonstelling Clara en Onderkruipsels in het Rijksmuseum wordt dit weekend een lezing gehouden. Conservator Gijs van der Ham zal vertellen over Clara de Neushoorn; hoe zij als beroemdste neushoorn in Europa mensen verwonderde en een inspiratiebron vormde voor meerdere kunstenaars. Kunstenares Rossella Biscotti vertelt over de totstandkoming van haar installatie en over andere werken waar de mens-dierrelatie centraal staan. Na afloop is er gelegenheid voor vragen en kunnen deelnemers de tentoonstelling bezoeken. Let op: de lezing is in het Engels.

Zondag, 14.00 uur, Rijksmuseum, €5

Beeld Floreska Olmberg

Lezen: Kinderboekenmarkt

Het leesniveau en leesplezier onder kinderen nemen af, terwijl lezen zo belangrijk is en leuk kan zijn, vindt ook Sofia Sabbar (juf Soof). In samenwerking Pakhuis de Zwijger organiseert ze daarom een middag om het leesplezier onder kinderen aan te wakkeren. Er is een kinderboekenmarkt met ook gratis kinderboeken, een kraam voor het aanmaken van een OBA-pas, een leeshoek en muziek door docent en muzikant Eveline Ypma. Ook zal kinderboekenschrijfster Jessica Singh voorlezen uit haar boek Ik kom van Dichtbij, maar ook van Verweg.

Zaterdag, 12.00 uur, Pakhuis de Zwijger, gratis

Beeld Edo Land

Muziek: Lunchconcert i.s.m. Conservatorium van Amsterdam

Dit weekend geven studenten van het Conservatorium van Amsterdam, samen de CvA Brass-band, een lunchconcert in het Muziekgebouw: een goedkope kans om kennis te maken met jonge, vernieuwende artiesten. CvA Brass is het groot koperensemble en bestaat uit trompettisten, hoornisten, trombonisten, tubaïsten en slagwerkers. Meer leren over het pand zelf? Een kaartje voor een rondleiding door het Muziekgebouw geeft gratis toegang tot het lunchconcert.

Vrijdag, 12.30 uur, Muziekgebouw aan ’t IJ, €5

Beeld Kamerich & Budwilowitz

Voorstelling: 90s vs 20s

Terwijl kinderen de hele dag luisteren naar artiesten als Maan, Broederliefde en Antoon, genieten ouders van muziek uit hún jeugd. Waar die verschillen soms heel groot lijken, laat de voorstelling 90s vs 20s zien dat er best veel herhaling en gelijkenissen zitten tussen de (muziek)tijdperken. Het is een muzikaal optreden over de gêne tussen ouder en kind, nostalgie en generatieconflicten. Een dj begeleidt de voorstelling, en er is ruimte om een verzoeknummertje aan te vragen.

Vrijdag en zaterdag, De Krakeling, vanaf €11

Amsterdam Polish Composers Film Festival

Poolse films worden zelden in Nederlandse bioscopen vertoond, terwijl ze een belangrijke rol spelen binnen de internationale filmwereld. Met het Amsterdam Polish Composers Film Festival wordt meer aandacht gevraagd voor de kwaliteit van Poolse cinema, met dit keer als thema ‘filmmuziek’. Er worden drie films vertoond met muziek van Poolse componisten: Finding Neverland, Bram Stoker’s Dracula en Trois Couleurs: Blanc. Het festival sluit af met een filmmuziekconcert van de Poolse jazzzangeres Anka Kozieł.

Zaterdag, OBA Oosterdok, €12,50

Beeld Jeroen Bessems

Theater: Rouw

Rouw is een wandeling langs plekken van verlies. Het werk van Marte Boneschansker gaat vrijdag in première bij Plein Theater in Oost. Met een koptelefoon op hoort het publiek persoonlijke verhalen van rouw, terwijl het langs de plekken loopt waar deze verhalen zich afspeelden. Op deze manier komen buurtbewoners even heel dicht bij het rouwproces van anderen. De wandeling eindigt in een ‘rouwtempel’, waar bezoekers een kaarsje kunnen opsteken en waar 'rouwmaaltijden’ worden geserveerd: gerechten die in verschillende culturen dienen om verlies een plek te geven.

Vrijdag, 16.00 uur, Plein Theater, €16

Expo: De geheimen van het pottenbakkerswiel



Hoe werd aardewerk vroeger gemaakt en wat kunnen we van historische potten leren? Dit weekend is de laatste kans om naar de tentoonstelling De geheimen van het pottenbakkerswiel in het Allard Pierson museum te gaan. De expositie leert op een interactieve manier hoe archeologen de potten uit de oudheid onderzoeken. Bezoekers kunnen ook zelf met deze informatie aan de slag gaan door replica’s van historische objecten te analyseren.

Vrijdag, zaterdag en zondag, Allard Pierson, €14,50