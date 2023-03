10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Uitgaan: We love 90s Noodlanding!

Noodlanding was lang een feest dat elke donderdag plaatsvond in Paradiso om studenten te vermaken met nieuwe hitjes. Inmiddels keert het feest nog maar eens in de paar maanden terug. Bij deze special staat muziek uit de jaren negentig centraal, van hitjes tot alternatieve rock en hiphop.

Zaterdag, 23.30 uur, Paradiso, €10,50

Beeld Hemlab

Kinderen: Experimenteren met biochemie (7-14 jaar)

Bij deze workshop krijgen kinderen de vrijheid om zelf biochemische experimenten uit te voeren. Bij binnenkomst krijgen ze een witte labjas, handschoenen en een veiligheidsbril om zichzelf te beschermen en dan kunnen ze aan de slag. Hoe wordt zetmeel afgebroken door je speeksel? En hoe zien enzymen uit aardappelen eruit onder een microscoop?

Zaterdag, 15.00 uur, Hemlab, €13

Beeld Marta Syrko

Muziek: Zaterdagmiddag Opera Forward Festival

“The future of opera is not opera,” aldus regisseur Peter Sellars. Wat opera dan wel is, wordt tijdens dit festival onderzocht door artiesten uit uiteenlopende disciplines. Op zaterdagmiddag kun je de optredens gratis bezoeken met doorlopende in- en uitloop. De voorstellingen duren allemaal 45 minuten en variëren van spoken word gecombineerd met koorzang tot opera gebaseerd op punk en noise. Ook is er een panel waarin componisten praten over wat er nodig is om in deze tijd opera te componeren en over de tradities en nieuwe ontwikkelingen in de wereld van de klassieke muziek.

Zaterdag, verschillende tijden, Nationale Opera & Ballet, gratis

Beeld Bowie Verschuuren

Dans: Mother’s White

In deze multidisciplinaire voorstelling is de relatie tussen een witte moeder en haar zwarte kind te zien. Thema’s die centraal staan zijn het verschil in privileges die zij ervaren en de verwarring en machteloosheid die gepaard gaan met hun verschil in huidskleur. Het dansoptreden is geregisseerd door choreograaf Ryan Djojokarso, die bekendstaat om zijn voorstellingen met humor. Daarnaast staan ook spokenwordartiest en dichter Sjaan Flikweert en zangeres Maya Zapata op het podium.

Vrijdag, 20.30 uur, CC Amstel, €18,50

Beeld Mark Engelen

Theater: Huub Stapel

Stapel neemt je mee in een persoonlijk optreden waarin familie centraal staat. Zijn eigen familieverhalen kwamen naar voren in het programma Verborgen verleden waarin bleek dat zijn vader zich aan het begin van de oorlog had aangesloten bij de NSB en later bij het verzet terechtkwam. Onder begeleiding van zijn neefje David Stapel op de basgitaar vertelt hij over zijn ouders die geen cent te makken hadden. Hij schetst herkenbare gebeurtenissen en vertelt over de betekenis die de onbreekbare band van familie heeft.

Vrijdag, zaterdag, 20.30 uur, zondag, 14.30 uur, DeLaMar Theater, v.a. €22,50

Uitgaan: The Hunkering Surrealism Ball

Hunkering geeft dit weekend een feest geïnspireerd op het surrealistische bal dat in 1972 mede werd georganiseerd door Salvador Dalí. De bezoekers worden uitgenodigd zich kleurrijk en extravert te kleden en op te maken. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een make-over door stylisten en make-upartiesten op locatie. Niet alleen de mensen, maar ook het decor is surrealistisch. Denk aan: een discobal in de vorm van een raket of een grote mond waar ballen uit stromen.

Zaterdag, 20.00 uur, Westerunie, €49,50

Beeld Marit Breuker

Lezing: Techdenkers

Europarlementariër Paul Tang en schrijver Bob Hoffman voeren een gesprek over de macht van online-advertenties die onze democratie overstijgt. In zijn boek betoogt Hoffman dat alles wat we online doen sporen achterlaat die door adverteerders worden gebruikt om ons te beïnvloeden. Van politieke of seksuele voorkeuren tot wie onze vrienden zijn en waar onze interesses liggen. Hoe kunnen we in de toekomst voorkomen dat de belangen van deze adverteerders de privacy van individuen en de democratie ondermijnen?

Vrijdag, 19.30 uur, De Balie, v.a. €10

Kunst: Transformer

Ter gelegenheid van de Boekenweek, 11 t/m 19 maart, stelt WG Kunst verschillende werken tentoon in het boekenweekthema Ik ben alles. De zoektocht die iedereen aflegt om zijn identiteit te ontdekken staat centraal. Op vrijdag wordt de tentoonstelling om 17.00 uur geopend met een voordracht, performance en zang. De rest van de week zullen verschillende workshops en andere activiteiten plaatsvinden die in het teken staan van de boekenweek.

Vrijdag t/m zondag, verschillende tijden, Stichting WG Kunst, gratis

Komedie: Ladies Night

Dit weekend vindt de zesde editie plaats van de Ladies Night bij Cultopia. Desta Jong, Marcy Lou en Wietske Dijkstra geven komische optredens. In hun shows schetsen ze situaties in het leven van een Amsterdamse vrouw. Wat maken ze allemaal mee? Op straat, op de werkvloer of gewoon in de huiskamer. De avond wordt aan elkaar gepraat door Maartje Mikx. Je kunt je ook aanmelden voor het diner met de artiesten dat om 18.30 uur begint.

Vrijdag, 20.00 uur, Buurthuis De Meevaart, entree op donatie

Beeld Tufan Sevimli

Kunst: 99+One, We Choose Hope

Voor deze fototentoonstelling zijn 99 inspirerende Turkse vrouwen vastgelegd door fotograaf Tufan Sevimli. In oktober werden de foto’s op de 99ste verjaardag van de republiek Turkije geëxposeerd in New York. Hoewel vrouwen vaak slachtoffer zijn van misbruik en geweld, probeert Sevimli met zijn foto’s een krachtig beeld te creëren van de vrouw. Hij deelt de beelden en verhalen van succesvolle Turkse vrouwen om een hoopvol beeld voor de toekomst te schetsen.

Vrijdag t/m zondag, verschillende tijden, NDSM, gratis