10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Beeld Ernst van Deursen

Knutselen: Soekot Atelier

In het Joods Museum wordt zondag aandacht besteed aan Soekot, het feest waarmee joden God bedanken voor de oogst. Soekot wordt ook wel het Loofhuttenfeest genoemd, omdat de boeren vroeger in zelfgebouwde hutten op het land wachtten op de oogst. Geheel volgens de traditie kunnen museumbezoekers samen een loofhut bouwen en versieren. Na het schilderen, knippen en plakken blijft de hut nog een week in het museumcafé staan.

Zondag, 11.00 uur, Soekot Atelier, gratis met entreekaartje

Natuur: Avondwandeling met de boswachter

Vleermuizen en uilen kunnen te zien zijn als het schemert in het Amsterdamse Bos. Deze zaterdag zal de boswachter natuurliefhebbers meenemen op een avondwandeling en ze meer vertellen over het nachtleven daar. Welke dieren gedragen zich anders in het donker? Wat gebeurt er allemaal in de bomen in de nacht? Waar slapen de dieren en hoe kiezen ze hun slaapplek? De wandeling is ook leuk voor kinderen.

Zaterdag, 19.00 uur, Amsterdamse Bos, €5

Voorstelling: The Elements

Voor liefhebbers van wereldmuziek komt het Tabacco Theater met The Elements: een collectief uit Amsterdam van muzikanten met uiteenlopende culturele en muzikale achtergronden. Ze spelen instrumenten als n’goni (snaarinstrument uit West-Afrika), gitaar, piano, percussie en Tama (talking drum). De liedjes bevatten traditionele en hedendaagse klanken. Voor deze editie heeft het collectief twee gasten uitgenodigd: Jacob Plooij (viool) en Mark Perquin (mondharmonica).

Zaterdag, 21.00 uur, Tabacco Theater, €23

Beurs: vt wonen&design beurs

Ga je verhuizen, verbouwen of ben je toe aan een andere inrichting van je huis? Dit weekend presenteren meer dan tweehonderd woonmerken hun nieuwe collecties op de vt wonen&design beurs. Bezoekers met klusplannen kunnen zich hier laten adviseren over een nieuwe keuken, badkamer of bijvoorbeeld gordijnen. Ook worden er stylingtips uitgedeeld, woonaccessoires verkocht en kunnen ideeën worden opgedaan voor de indeling van een woning.

Vrijdag, zaterdag, zondag, Expo Greater Amsterdam, €22,50 (vrijdag) en €25

Optreden: Zaandamse Leven(de) Beelden festival

Het aantal levende standbeelden op de Dam is niks vergeleken met wat er dit weekend in Zaandam staat te gebeuren. Bijna tweehonderd professionele levende standbeelden verzamelen zich hier voor het Zaandamse Leven(de) Beelden festival. Het is het grootste living statues-festival in de wereld, en zal veel (internationale) kijkers trekken. Deze editie is geheel in Zaans thema; met verwijzingen naar het Zaanse leven en tradities, klederdracht en spellen. Het festival wordt vrijdag geopend met een stoet van ervaren standbeelden door de stad en gaat zaterdag door met jonge aanstormende talenten.

Vrijdag en zaterdag, Zaandam-centrum, gratis

Fietstour: Sprong over ’t IJ

Meer leren over de architectuur van de stad? Tijdens de Fietstour Sprong over ’t IJ neemt een architect van Architour je mee langs de IJ-oevers en vertelt meer over de bouw van Amsterdam. De route begint bij het Azartplein en maakt een rondje langs het water, tot aan Pakhuis de Zwijger. Het is 20 kilometer doortrappen langs veel nieuwe gebieden – projecten bij Buiksloterham, de NDSM-werf – en langs een fototentoonstelling over bruggen in Amsterdam.

Zondag, 13.30 uur, Arcam, €7,50

Beeld Amber Beernink

Expo: MooiMakers

De buurt wat mooier maken, dat was het doel van de Makers aan het IJ en jongerenorganisatie Dock. Samen hebben zij negen maanden gewerkt aan het project MooiMakers: vijf installaties die het straatbeeld in Noord opvrolijken. Zaterdag zijn de kunstwerken voor het eerst te zien met een fiets- en wandelroute langs alle werken. Bij elke installatie zullen de makers en jongeren een korte openingsceremonie houden. De kunstwerken blijven hierna nog een jaar staan.

Zaterdag, 11.00 uur, MooiMakers, gratis

Festival: Noches de la Habana

Het programma van het Muziekgebouw aan ’t IJ staat deze zaterdag in het teken van Cuba. Het is een minifestival dat vier eeuwen aan Cubaanse muziek behandelt. In alle zalen is er wat te zien of te beleven. Er zijn optredens van een latinband, salsa-danslessen, kamerconcerten, filmscreenings en lezingen over de huidige situatie in het land. Het festival wordt afgesloten met een groot feest in de Entreehal met salsa en rumba.

Zaterdag, Muziekgebouw aan ’t IJ, verschillende prijzen

Beeld Henk Wildschut

Expo: Mens op zee

Dit weekend opent een nieuwe expositie in Het Scheepvaartmuseum: Mens op zee. De fototentoonstelling, georganiseerd samen met Dutch National Portrait Gallery, belicht hoe het maritieme leven mensen kan veranderen en raakt hierbij aan thema’s als gender, migratie en sociale hiërarchie. De collectie bevat bijvoorbeeld het oudst bekende portret van een Nederlandse zeeman, negatieven van Indonesische bemanningsleden op een schip van Willem Dirk Duijf en de seascapes van Dolph Kessler.

Vrijdag, zaterdag, zondag, Scheepvaartmuseum, gratis tot €17,50

Beeld Edwin Muller Photography

Film: Amsterdam Spanish Film Festival

De naam zegt het al: tijdens het Amsterdam Spanish Film Festival wordt vijf dagen aandacht besteed aan de Spaanse filmscene. Dit weekend staat onder andere de Nederlandse première van Las Bestias op het programma en worden Un Año, Una Noche en Libertad (allemaal met Engelse ondertiteling). Bij sommige films zijn er Q&A’s met filmmakers, paneldiscussie en Spaanse happen en drankjes.

Vrijdag, zaterdag, zondag, verschillende locaties, verschillende prijzen