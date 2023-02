10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Beeld Abe Jonker

Fashion: Super Kilo Kilo Sale

Voor vintage shoppen moet je dit weekend bij de Super Kilo Kilo Sale zijn. Voor elke kilo tweedehandskleding die je van de rekken haalt, reken je 20 euro af. De zaal van 700 vierkante meter waar de sale plaatsvindt is ook gevuld met andere kraampjes waar je onder meer vintage sieraden of spullen voor in huis kunt kopen. Mocht je 20 euro nog steeds te veel vinden, dan kan je altijd een poging wagen bij de wedstrijd broekhangen. Degene die daarbij als langste aan een broek blijft hangen wint namelijk gratis kleding.

Zaterdag, zondag, 11.00-17.00 uur, Westergas, €2

Beeld Lionne Hietberg

Theater: IMPRO Amsterdam 2023

Tijdens dit internationale theaterfestival komen professionele acteurs vanuit de hele wereld naar Nederland om improvisatieshows te spelen en workshops te geven. Zo kun je deze zondag On The Floor bezoeken, een show die geïnspireerd is op het Nederlandse televisieprogramma De vloer op. In dit programma speelden acteurs een geïmproviseerde scène aan de hand van een korte casus die ze voorgelegd krijgen. Na elke festivaldag vindt een afterparty plaats in Cometa, een oude kerk die is omgebouwd tot een plantaardig restaurant.

Zaterdag, zondag, 18.15 uur, ’t Zonnehuis, €24 (dagpas)

Beeld Still from The Cults, Dani Ploeger

Performance: Digital Shadows

In de Digital Shadows-tentoonstelling illustreren zes kunstenaars de schaduwen die wij online achterlaten. Als onderdeel van deze expositie, die je gratis kunt bezoeken in de OBA, vindt er dit weekend een performance plaats. Hier wordt een korte scifi-film van Dani Ploeger over de toekomst van technologie getoond. Vervolgens geeft kunstenaar Lukas Engelhardt een lezing over het creëren van een autonome ruimte online en offline en dr. Evelyn Wan reflecteert met het publiek op hoe ons koloniale verleden doorwerkt in moderne technologie.

Vrijdag, 19.30 uur, OBA Oosterdok, gratis

Dans: True Life

In deze dansvoorstelling onderzoekt het dansgezelschap Kalpanarts, onder leiding van Kalpana Raghuraman en Gysèle ter Berg, de manieren waarop mensen op verschillende plekken in de wereld omgaan met de dood. Ze illustreren met hun urban dansstijlen rituelen en feestdagen die verbonden zijn met de dood, zoals het bekende Día de los Muertos in Mexico. De voorstelling wordt muzikaal begeleid door singer-songwriter en gitarist Shishani Vranckx, die zich voor haar muziek laat inspireren door Afro-Amerikaanse en Afrikaanse muziek.

Vrijdag, 20.30 uur, CC Amstel, €18,50

Beeld Merlijn Doomernik

Komedie: Wart Kamps

Acteur en cabaretier Wart Kamps staat dit weekend in De Kleine Komedie voor de première van zijn cabaretprogramma Awkwart. In deze voorstelling toont hij ongemakkelijke situaties waarmee we in het dagelijks leven worden geconfronteerd. Van gesprekken op feestjes tot het gedag zeggen tegen een vreemde in het openbaar, al deze momenten pakt hij erbij om een herkenbare en humoristische show neer te zetten. Want volgens hem kan je ongemak alleen bestrijden door meester te worden van ongemakkelijke situaties.

Vrijdag, zaterdag, 20.15 uur, De Kleine Komedie, v.a. €9

Uitgaan: Vandalized

Paradiso organiseert dit weekend in de Tolhuistuin een feest voor liefhebbers van r&b en hiphop met een elektronische twist. Host van de avond is dj en producer Jarreau Vandal, die de afgelopen jaren een gemeenschap om zich heen heeft gebouwd van liefhebbers van zijn muziek en feestjes. Voor zijn muziek heeft hij zich laten inspireren door verschillende muziekstijlen die zijn voortgekomen uit de Afrikaanse diaspora.

Zaterdag, 23.00 uur, Parallel, €18

Beeld Joyce van Doorn

Kinderen: Voorleesmiddag

Elke laatste zondag van de maand organiseert De Nieuwe Liefde een voorleesmiddag voor kinderen waarbij inclusieve kinderboeken worden voorgelezen. Deze keer leest schrijver Valentijn Hoogenkamp een boek voor over een lammetje dat een varken wil worden. De kinderen krijgen wat lekkers en na afloop liggen er kleurplaten klaar. De voorleesmiddag is onderdeel van het literaire programma van De Nieuwe Liefde, dat op zondagen plaatsvindt. Je kunt hier ook naartoe voor workshops en lezingen over literaire onderwerpen, zoals de Engelse poëzieworkshop dit weekend.

Zondag, 15.00 uur, De Nieuwe Liefde, €2,50

Fashion: Salon talk, Bodies of Work

Tijdens dit event wordt ingezoomd op het verhaal dat wordt verteld in de expositie Bodies of Work over de complexe geschiedenis van de katoenindustrie. Tijdens deze avond gaan verschillende experts tijdens een paneldiscussie met elkaar in gesprek over dit onderwerp en komen thema’s als kapitalisme en dwangarbeid aan bod. Een van de panelleden is Sha’Mira Covington. Zij maakte een installatie voor de tentoonstelling waarin ze aan de hand van documenten, foto’s en andere bronnen het verhaal vertelt over de geschiedenis van de katoenindustrie die verbonden is met slavernij en kolonialisme.

Zaterdag, 14.30 uur, Fashion For Good, gratis

Kindervoorstelling: MeneerTjes SlodDe & Vos

Het duo MeneerTjes SlodDe & Vos bestaat uit muzikant Llewy en producer Delly. Samen hebben ze lange tijd met de hiphopband Relax over de wereld gereisd om op te treden bij grote festivals zoals North Sea Jazz. Nu treden ze op voor kleine kinderen en nemen ze die mee op een muzikale reis. Samen met drummer Satindra Kalpoe voeren ze kinderliedjes op over de avonturen die een uitvinder en een muzikant beleven, waarbij de kinderen kunnen meedansen en -zingen.

Zondag, 15.00 uur, Theater van Deyssel, gratis

Muziek: Music for Peace

Het Pianola Museum biedt dit voorjaar een podium aan Oekraïens talent dat gevlucht is voor de oorlog in hun thuisland. Dit weekend staat de klassieke saxofonist Vitaly Vatulya met een aantal studenten op het podium om het publiek kennis te laten maken met de muziek van Claude Debussy. Vatulya probeert met zijn muziek te tonen dat de saxofoon niet alleen geschikt is voor jazz, maar ook voor klassieke muziek. De studenten die meedoen studeren allemaal aan de in 2022 geopende Davidsbündler Music Academy in Den Haag.

Zondag, 17.00 uur, Pianola Museum, €20