10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Beeld Mahoks Foto

Festival: Ukrainian Charity Fashion and Culture Fest

Modeondernemers Stacy Mills en Maria Vyshnivska organiseren een driedaags festival dat in het teken staat van de Oekraïense cultuur. Het is een plek waar je kennis kunt maken met de lokale kunst, muziek, mode en keuken. Tien verschillende designers laten hun werk zien, onder wie de styliste van Olena Zelenska. Verder kun je je laten verrassen door de producten van 25 merken of luisteren naar het optreden van zangeres Kola. Met het festival wordt geld opgehaald voor United24, een organisatie die medische en humanitaire hulp biedt aan Oekraïne.

Vrijdag t/m zondag, 12.00-22.00 uur, Pelgrimskerk Amsterdam, €5 tot 16.00 uur, €45 hele dag

Beeld Anne van Zantwijk

Theater: De regels van Rutte

Theatergroep Toetssteen gaat in de voorstelling De regels van Rutte op zoek naar het geheim van Mark Rutte. Hoe krijgt hij het voor elkaar de langstzittende premier in Nederland te zijn? Onderling wisselen de spelers van rol om het mysterie te ontrafelen. Zo komen de rollen van een aantal ministers, de spindokter en de moeder van Rutte uitgebreid aan bod. Hoewel er soms beladen politieke onderwerpen worden besproken, proberen de acteurs vooral op een luchtige manier Ruttes politieke carrière te doorgronden.

Vrijdag, zaterdag 20.15 uur en zondag 14.30 uur, Het Amsterdams Theaterhuis, €16

Beeld Frank Hanswijk

Muziek: Benjamin Herman Trio ft. Mayuko Katakura

De samenwerking tussen saxofonist Benjamin Herman en pianiste Mayuko Katakura komt niet geheel onverwachts. Voor zijn muziek liet Herman zich eerder al inspireren door de Japanse jazz en hij heeft veel getourd in Japan. Katakura is in Tokio een bekende jazzpianiste die Herman ontmoette tijdens het Tokyo Jazz Festival in 2013. Samen met drummer Joost Patocka en contrabassist Thomas Pol maken ze een muzikale tour door Nederland.

Vrijdag, 20.30 uur, Bimhuis, v.a. €18

credits: Sander Mulkens Beeld Sander Mulkens

Kindervoorstelling: Johannes de parkiet

Een voorstelling over een parkiet die door zijn baasje in een kooi wordt gezet met allemaal vreemde vogels. Hoe gaat hij om met deze nieuwe situatie? Het is een verhaal over de complexiteit van het wennen, iets waar we allemaal van tijd tot tijd mee te maken krijgen. Bekende acteurs die meespelen zijn onder anderen Joep Onderdelinden (postbode Siemen in Zaai) en Cystine Carreon (Tippi Wan uit Gooische Vrouwen).

Zondag, 14.30 uur, DeLaMar Theater, v.a. €16,50

Beeld rugby-shots.nl

Sport: EK Rugby

Dit weekend kun je twee wedstrijden bezoeken van het Rugby Europe Championship, de hoogste divisie rugby in Europa. Het Nederlandse team is vorig jaar tweede geworden, dus nu gaan ze opnieuw proberen de top aan te vallen. Zaterdagmiddag spelen de vrouwen tegen Zweden. Het mannenteam speelt later op de dag tegen verdedigend kampioen Georgië. Om de reis te vergemakkelijken gaan er vanaf Station Sloterdijk pendelbussen van en naar het stadion aan de Bok de Korverweg.

Zaterdag 13.15 uur (vrouwen) en 16.00 uur (mannen), Het Nationaal Rugby Centrum Amsterdam, €15

Kunst: Heart Tour in het Stedelijk

Vier je Valentijnsdag dit jaar een paar dagen eerder en ben je op zoek naar een leuke activiteit? Via de site van het Stedelijk Museum kun je de Heart Tour downloaden op je telefoon. De tour brengt je met behulp van een routekaart langs verschillende bekende schilderijen in het museum. Onderweg moet je samen opdrachten uitvoeren en persoonlijke vragen beantwoorden die te maken hebben met de kunst die je tegenkomt. Via de site kun je een gratis ticket krijgen voor je plus one.

Vrijdag t/m zondag, 10.00 tot 17.45 uur, Stedelijk Museum, €22,50

Beeld Thomas Lenden

Dans: The artists are present: Charles Pas & Denden Karadeniz

Dit weekend voert het huisgezelschap van De Meervaart, ICK Amsterdam, een double bill dansshow op, een voorstelling die uit twee verschillende choreografieën bestaat. Een daarvan is F(r)ictie van Denden Karadeniz, geïnspireerd door het Japanse gezegde ‘zeven keer vallen, acht keer opstaan’. Karadeniz is bekend geworden door het populaire dansprogramma So You Think You Can Dance? In de andere show, de mimesolo Victorie Boogie Woogie, illustreert Charles Pas een trip door het stadsleven dat steeds individualistischer wordt.

Zaterdag, 20.30 uur, Meervaart Theater, €20

Beeld Ras Tariq

Sport en muziek: Reggae Vibrations

Tijdens Reggae Vibrations begin je de avond met een yogales op ritmische dub, een subgenre van reggae waarin galm en echo centraal staan. De les wordt gegeven door Gregory Foster, de oprichter van Uprising Yoga en yogaleraar in verschillende yogastudio’s in Amsterdam. Na de yogales begint om 22.00 uur het Reggae Vibrations-feest. Wat kun je verwachten? Een dansavond met reggae, dancehall en een klein beetje afro.

Vrijdag, 20.00 uur, Cinetol, €9

Theater: Rrreuring 2023

Tijdens theaterfestival Rrreuring laten twaalf makers van 10 t/m 19 februari hun werk zien bij Podium Mozaïek. Verschillende kunstvormen komen aan bod: dans, theater, spoken word en fotografie. Op zaterdag kan je bijvoorbeeld de muziektheatervoorstelling Voor sletten die zijn verkracht van Toni Blackwell bezoeken, een show over seksueel (verbaal) geweld, slutshaming en seksisme. Ook is de eerste solo-expositie van fotograaf Lowie van der Grinten te zien. Hij is onder meer fotograaf bij het hiphopplatform 101Barz en maakte de campagnebeelden voor Rrreuring.

Vrijdag t/m zaterdag, verschillende tijden en prijzen, Podium Mozaïek

Kindervoorstelling: Kruimeltje

Dit weekend speelt de familiemusical Kruimeltje in de Meervaart. Kruimeltje zwerft over straat en haalt kattenkwaad uit. Samen met zijn hond Noor gaat hij op zoek naar zijn ouders. Als hij eindelijk zijn thuis vindt bij kruidenier Wilkes, blijkt die een oude jeugdvriend van zijn vader te zijn. Is Wilke de weg terug naar Kruimeltjes ouders?

Zondag, 13.00 uur, Meervaart Theater, €22,50