10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Beeld Ankie Kuyvenhoven

Markt: Boeken

Sinds 2009 kunnen liefhebbers elke maand op de boekenmarkt op de Rijnstraat rondsnuffelen en zijn er voor particulieren kramen waar ze boeken kunnen verkopen. Elke editie heeft een thema met boeken op de thematafel. Deze editie zijn dat Franse boeken. De zelfgemaakte consumpties zijn gratis, de boeken zijn al vanaf een euro te koop. Je kunt niet pinnen op de markt, dus zorg voor wat cash op zak.

Zaterdag, 13.30-17.00 uur, Rijnstraat 115, gratis

Beeld 24 classics

Festival: Re:ply to all

In Noord is dit weekend de eerste editie van een muziekfestival Re:ply to all, dat het werk van componist Julius Eastman als basis heeft. Zijn iconische stukken worden in nieuwe vormen gegoten en op verschillende manieren gepresenteerd. Er zijn diverse optredens, exposities en workshops. Organisator 24classics verkent de grenzen van wat klassieke muziek kan doen en geeft hiermee ruimte aan een nieuwe generatie artiesten.

Vrijdag, zaterdag, zondag, verschillende tijden, NDSM, verschillende prijzen

Beeld Ilja Meefout

Workshop: Meivakantie in Nemo

Tijdens de meivakantie organiseert Nemo activiteiten voor alle leeftijden. Leer het morsealfabet en geef boodschappen aan elkaar door, en bouw je eigen kettingreactie. In het laboratorium kun je verschillende scheikundige proefjes uitvoeren en leer je bijvoorbeeld hoe een vuurpijl in elkaar zit. Volg een workshop over hoe een sorteermachine werkt en pas dit zelf toe in de praktijk. Of ga het dak op om de buitententoonstelling Energetica te bekijken.

Zaterdag en zondag, verschillende tijden, Nemo Sience Museum, €17,50

Beeld Elzo Bonam

Workshop: Repair & Rewear weekend

Het Fashion for Good Museum wil de cirkel van fast fashion doorbreken en zo de negatieve impact op de aarde verminderen. Dit doet het door mensen hopelijk te inspireren om geen kleding meer te kopen, maar oude kleding te ruilen of te vermaken. Je kunt je geliefde items meenemen om ze met hulp van professionals uit de mode een tweede leven te geven. Verzamel, kortom, je oude broeken met gaten en andere items uit je kast die wel een upgrade kunnen gebruiken en ga aan de slag!

Zaterdag en zondag, 10.00-17.00 uur, Fashion for Good Museum, gratis

Uitgaan: The Big Hangover Show

Nog brak van Koningsdag, maar toch alweer klaar voor het volgende feestje? Ga dan naar Noord en feest op muziek van artiesten als Lenxi, Lora Deniz en Relmer. Deze laatste debuteerde afgelopen november op Rush Hour met zijn eclectische dansplaten – van deephouse tot techno tot meer serene downtempo nummers. Jelmer Schütte, de echte naam van dj Relmer, zegt veel inspiratie te halen uit de jaren negentig.

Vrijdag, 22.00-03.00, Skatecafé, €10

Beeld Liesbeth van Riessen

Rommelmarkt: Eltheto

Buurtgenoten verzamelen zich rondom de Elthetokerk in de Javastraat met hun kraampjes vol servies, kunst, boeken, speelgoed, kleding en soms zelfs zelfgemaakte spullen. Tijdens het struinen over de markt is er livemuziek van Harry Monné. In eetlokaal LT zijn er pannenkoeken of is er een lekker warme kop soep. Ook is hier de hele middag koffie en thee verkrijgbaar.

Zaterdag, 12.00-15.00 uur, Elthetokerk, gratis

Beeld Saskia Wagenvoort

Muziek: Kreukelzone van satijn

Lucette van den Berg en haar zeskoppige band, onder leiding van componist en pianist Peter Schön, voeren het theaterconcert Kreukelzone van satijn uit. Van den Berg zingt liedjes en vertelt verhalen die de luisteraar meenemen in haar wereld. Een wereld van liefde en levenslust, maar ook van ups en downs. Thema’s als verbroken relaties, het verliezen van een geliefde en angsten komen aan bod. Ook is er ruimte voor humor tussen de zwaardere en persoonlijke thematiek door.

Zaterdag, 20.00 uur, ’t Zonnehuis, €26

Te zien is: Dee Dee. Beeld Silas

Expositie: Human Visage

Kunstenaar Silas Schletterer studeerde af in de richting illustratie aan de Willem de Kooning Academie, en woont en werkt in Rotterdam. Zijn inspiratie haalt hij onder andere uit films, modefotografie en jonge mensen, die ook veelvuldig in zijn nieuwste werken te zien zijn. In deze solo-expositie werkt hij veel met collages. “Hij heeft oude boekbladzijdes op doek geplakt, als ondergrond van zijn kunst. Hier heeft hij vervolgens overheen geschilderd. Dat maakt het werk heel gelaagd en interessant,” zegt Robbert van Ham, eigenaar van Jaski Gallery.

Vrijdag, zaterdag, zondag, 12.00-18.00 uur, Jaski Gallery, gratis

Workshop: Dansverhalen bij OBA

Op twee plekken in de stad worden dit weekend dansworkshops gegeven voor kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Een docent van dansschool Dans-Dansen leert de kinderen om verhalen uit te beelden door middel van het bewegen van je lichaam. Het is zeker geen vereiste om danservaring te hebben; iedereen is welkom. Om mee te doen kun je je aanmelden via de website van OBA.

Vrijdag 13.30, OBA Bijlmerplein, Zaterdag 13.30, OBA Javaplein, gratis

Beeld Igor Roelofsen

Tentoonstelling: Het verhaal van de walvis

Het verhaal van de walvis is een interactieve tentoonstelling over de geschiedenis van de walvis, gemaakt in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds. Leer hoe dit enorme zoogdier door de walvisjacht een van de meest bedreigde diersoorten is geworden. Deze tentoonstelling behoort tot het vaste programma van het Scheepvaartmuseum. Eind 2022 kreeg de laatste zaal een update. Daar is nu allerlei informatie te vinden over een van de grootste bedreigingen voor de walvis: de plasticsoep. De tentoonstelling is geschikt voor iedereen vanaf zes jaar.

Vrijdag, zaterdag, zondag 10.00-17.00 uur, Scheepvaartmuseum, v.a. €8,50