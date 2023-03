10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Beeld Evy Ottermans

Festival: Opening Lieve Stad

De zesde editie van festival Lieve Stad, een samenwerking tussen Meervaart en ITA, wordt vrijdag geopend door woordkunstenaar Luan Buleshkaj. Ook is de foto-expositie Groeipijn te bezoeken, met intiem werk van acht jonge fotografen; zij praten met Dzifa Kusenuh over hun thema ‘volwassen worden’. Als afsluiter kunnen bezoekers naar het concert van Sara Correia, een Portugese fadozangeres die al met de grootste fadosterren heeft gezongen.

Vrijdag, 18.30 uur, Meervaart, opening gratis, concert €20 tot €25

Feest: Saint Patrick’s Day

Terwijl de zonsondergang de hemel kleurt, zal het dakterras van hotel Zoku volledig in groen gehuld zijn. Om Saint Patrick’s Day te vieren kan je, met of zonder glas Guinness, losgaan op livemuziek van de band Trad Hok. Onder begeleiding van een fiddle zullen zij ervoor zorgen dat de avond volledig Iers aanvoelt. Geen fan van bier? Aan de bar zijn ook themacocktails te krijgen. Probeer bijvoorbeeld eens een Irish Mule.

Vrijdag, 19.00 uur tot 00.30 uur, Zoku, €20 incl. een glas bier

Beeld Debbie Trouerbach

Opening: BYOB-borrel

Op vrijdagavond viert het Volkshotel de opening van hun nieuwe ruilboekenkast met een BYOB-borrel. Waar de afkorting BYOB normaal gesproken staat voor Bring Your Own Booze, dopen ze deze avond bij het Volkshotel om tot een Bring Your Own Book-borrel. Feestvierders kunnen de avond inluiden door een uitgelezen boek in de kast te zetten. “Deze kunnen dan geruild worden door hotelgasten die de boeken meenemen op hun terugreis naar daar waar ze vandaan komen.” Je net geruilde boek meteen lezen? Dat kan eventueel met een drankje in je hand al dansend op muziek van een van de resident-dj’s.

Vrijdag, 17.00-02.00 uur, Volkshotel Werkplaats, gratis

Beeld Sascha van der Spek

Theatervoorstelling: Kleinkunst in de tijd van de Tachtigers

Wie altijd al eens een kroegavond van rond 1900 mee wilde maken, kan zaterdagavond in Torpedo Theater precies dat doen. Stichting Het Feest der Poëzie organiseert een avond vol kleinkunstliederen en gedichten. Zo vertelt voordrachtskunstenaar Simon Mulder anekdotes over de kroegavonturen van de grote dichters: “Wij kennen hen vooral als streng kijkende mannen op zwart-witfoto’s, maar ook zij gingen zoals ze dat noemden ‘aan de sjouw’.” Onder het genot van een ouderwets Amsterdams hapje en drankje word je de hele avond vermaakt.

Zaterdag, 20.30 uur, Torpedo Theater, €12,50

Beeld Liza Kollau

Benefietavond Turkije & Syrië: Nassaukerk

Zaterdagavond organiseert ANT Physical Theater een benefietavond voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. De Nassaukerk zal worden omgetoverd tot woonkamer waar meer dan twintig artiesten doen wat zij het beste kunnen. Laat een portret maken, kijk naar dansoptredens of geniet van een hapje en een drankje. De avond zal muzikaal worden geopend door initiatiefnemer Fernando Oliveira.

Zaterdag, 19.00 uur, Nassaukerk, €15

Beeld Katie Dutrieux

Concert: Cinetol

De Amsterdamse singer-songwriter NEEA, zanger Michael Ekow en gitarist en producer May laten zondagavond horen wat ze in huis hebben bij Cinetol. Ga los op hiphop en soul van Ekow en May of droom weg bij liedjes van NEEA, die daarna op het podium staat.

Zondag, 19.30 uur, Cinetol, voorverkoop: €10, tickets bij de deur: €12,50

Hardlopen: KLM Urban Trail

Door een brandweerkazerne, museum of de Centrale Markthal hardlopen? Het kan zondag tijdens de KLM Urban Trail Series Amsterdam. Deelnemers kunnen kiezen tussen een parcours van 5 à 6 km of 10 à 12 km. Beide routes lopen door Amsterdam-West en een deel van het centrum. Je loopt dwars door vijftien bezienswaardigheden: ren langs stapels potten augurken in de fabriek van Kesbeke Tafelzuren of ga als de brandweer in Brandweerkazerne Teunis.

Zondag, vanaf 8.30 uur, Jan van Galenstraat, €31

Beeld Aleyna Yildiz

Tentoonstelling: Vrouwen van Noord

Op vier verschillende locaties in de stad is zondag de tentoonstelling Vrouwen van Noord te zien. Bezoekers maken kennis met verschillende groepen vrouwen in Amsterdam-Noord. Elke groep zet zich in voor een bepaald probleem. Zo zorgen de verbinders samen voor de aanpak van eenzaamheid en armoede in hun wijk. De tour brengt je langs alle vier de locaties. Na een kop koffie bij de Modestraat rijd je langs de andere drie tentoonstellingen. Elke locatie heeft een ander thema, zoals Vrouwen voor empowerment en Vrouwen tegen eenzaamheid.

Zondag, Cometa, Modestraat, OBA Van der Pek, OBA Waterlandplein, verschillende prijzen

Beeld Janita Sassen

Lezing: Koffie & cake

Bij het Tot Zover-theater ligt de focus in Kwaadaardig mooi – een tentoonstelling over kunstenaars die beeltenis geven aan kanker – op uitvaart, ziekte, rouw en het leven. Als aanvulling op dit onderwerp geeft Volkskrant-journalist Fokke Obbema een lezing over zijn nieuwe serie artikelen Sterveling en zijn laatste boek Een zinvol leven. Obbema, die in 2017 een hartstilstand kreeg, gaat in gesprek met enkele kunstenaars van de tentoonstelling.

Zondag, 11.00 uur, Museum Tot Zover, €7,50 of €15

Kinderen: Fun Biken XXL

Kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud kunnen bij museum Move Amsterdam een ritje maken op een groot scala aan fietsen. Ga jij voor de minibike, de skate bikes of de mini-BMX? De workshop Fun Biken XXL is onderdeel van de Mobility Experience waar kinderen kennismaken met mobiliteit. De tijdelijke tentoonstelling Fast gaat over snelheid en records: stap in de wereld van technische innovaties en zie hoe mensen steeds slimmer en sneller worden.

Mobility Experience zaterdag & zondag, Fun Biken zondag, 12.00 uur tot 16.00 uur, Move Amsterdam, €7,50