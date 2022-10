10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Beeld Judith Stenneken

Tentoonstelling: Judith Stenneken en Luis Lazo

The Gallery Club presenteert de Duitse beeldend kunstenaar Judith Stenneken en de Chileens-Britse fotograaf Luis Lazo, zij laten dit weekend bij Sotheby's niet eerder in Nederland vertoond werk zien. Stenneken komt met een serie portretten, en ook met landschappen, architectuuruitingen en abstracte composities. De portretten maakte ze in samenwerking met asielzoekers uit Syrië en Afghanistan die tijdelijk woonden op de voormalige luchthaven Tempelhof in Berlijn. In Lazo’s werk staan elementen als licht, schaduw, natuur en landschappen centraal. Met poëtische beelden legt hij persoonlijke herinneringen vast als stille en vluchtige momenten.

Zaterdag en zondag, 12.30-17.30 uur, Sotheby’s, gratis

Beeld Jelle Draper

Workshop: Open up met Vincent

In het programma Open up met Vincent kun je meedoen aan activiteiten als mindfulnesssessies en schilderworkshops in het Van Gogh Museum, op externe locaties en online. Vincent van Gogh was openhartig over zijn mentale kwetsbaarheid en kracht, en de rol die kunst daarbij speelde. Door zijn levensverhaal en kunst te delen, wil het museum samen met ervaringsdeskundigen, professionals en instellingen op het gebied van mentale gezondheid gesprekken voeren over dit thema.

Vrijdag, 09.30-10.15 uur, Van Gogh Museum, verschillende prijzen

Markt: Eltheto-rommelmarkt

De maandelijkse Eltheto-rommelmarkt is terug. Veel buurtgenoten doen mee met een kraam vol speelgoed, servies, boeken, kleding en zelfgemaakte spullen. Terwijl je over de markt loopt, is er livemuziek van muzikant Teo Haverkort. In het aangrenzende eetlokaal LT kun je terecht voor pannenkoeken, verse soep, koffie, thee en gebak. De opbrengst van de kramen gaat naar de Voedselbank.

Zaterdag, 12.00-15.00 uur, Elthetokerk, gratis

Markt: Boekenmarkt

Zaterdag is er weer een boekenmarkt in de Rijnstraat. De markt bestaat al vijftien jaar, mensen verkopen er hun boeken in alle genres. Naast twaalf boekentafels van verkopers is er een thematafel, met deze keer sprookjeslegendes en mythes. Boeken zijn vanaf een euro te koop en er kan alleen cash worden betaald. Behalve boeken zijn er cake, koekjes, koffie en thee.

Zaterdag, 13.30-17.00 uur, Rijnstraat 115, gratis

Beeld Jaap Scheeren

Klimaat: Warming Up Festival



Wat doet de klimaatcrisis met ons? En wat kunnen we eraan doen? In de Tolhuistuin kunnen bezoekers aan de hand van kunst en cultuur praten over klimaatverandering. Zo is er Music is Warming Up met onder anderen Sophie Straat, Future Husband en Music Declares Emergency, en geeft beeldend kunstenaar Jonas Staal een lezing over de rol van de cultuursector in de klimaatcrisis. Op het terrein is een kunstroute met werk van Abner Preis, Jaap Scheeren, Selçuk Balamir en Collectief Walden. In de tuin vind je Church of Climate Change met muziek, verhalen en een klimaatboekenmarkt in de tuin. Voor Warming Up Festival biedt restaurant THT een geheel vegetarische menukaart.

Vrijdag, zaterdag en zondag, Tolhuistuin, verschillende prijzen

Documentaire: De Zwarte Icoon

Kunstenares Inga Yarotskaya vluchtte na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne met haar twee dochters naar Nederland, waar zij onderdak vonden in Broek in Waterland. Jan Rutger Achterberg, regisseur bij de publieke omroep, heeft een documentaire gemaakt over Inga en haar nieuwe schilderij De Zwarte Icoon, in de kunstliteratuur beter bekend als Sint Anna te drieën: de icoon is een heiligenschilderij van Sint Anna, de oma van Jezus, met aan haar voeten Maria, de moeder van Jezus, die het kindje Jezus op haar schoot heeft. De documentaire volgt het hele proces van het schilderen, haar gevecht met de materie en het gevecht dat Yarotskaya met zichzelf heeft. Na afloop wordt de icoon onthuld.

Zondag, 15.00 uur, Broeker Kerk, gratis

Beeld Twycer

Familietoonstelling: Duiker Doris

Sinds twee weken heeft Het Scheepvaartmuseum een nieuwe tentoonstelling voor de allerkleinsten. In de wereld van Duiker Doris zijn er verschillende activiteiten voor kinderen vanaf twee tot zes jaar. Zo kun je zeewezens maken van blokken, spelen in een boot, een puzzel oplossen over wat er in de zee hoort en door een bos van zeewier lopen – of kruipen. Ook heeft Duiker Doris hulp nodig om de vermiste lamp van de vuurtoren terug te brengen in het verhaal.

Vrijdag, zaterdag en zondag, Het Scheepvaartmuseum, verschillende prijzen

Beeld Jethro Bijleveld

Concert: Dagboek van...

Het New Life Choir Groningen wil een beter beeld geven over hoe het is om vluchteling te zijn en zoekt in Dagboek van... verbinding met het publiek en de Nederlandse samenleving. Het muziekprogramma wordt afgewisseld met verhalen uit eigen dagboeken over vluchten en thuiskomen. “Het delen ervan geeft een helend en inspirerend effect,” zegt bestuurslid Samar Dijkman. De verhalen gaan over momenten voor en tijdens het vluchten, en hoe het daarna is om in Nederland te zijn.

Zaterdag, 20.00 uur, Tobacco Theater, €12,50

Amsterdam: Vrijdenkersfestival

De Balie heeft in samenwerking met gemeente Amsterdam in het kader van 750 jaar Amsterdam het Vrijdenkersfestival: Tegen de macht opgezet. Activisten, journalisten en dissidenten van over de hele wereld komen bij elkaar om het te hebben over de vraag: is Amsterdam nog een veilige thuishaven? Amsterdam wil zichzelf graag zo zien, naar dat vraagstuk wordt onderzoek gedaan en kritisch gekeken. Vrijdag is de officiële opening met burgemeester Femke Halsema, alleen voor het programma van zaterdag zijn nog tickets beschikbaar.

Vrijdag en zaterdag, De Balie, verschillende prijzen

Feest: Amsterdam Halloween

Maandag 31 oktober is het Halloween en dit weekend zijn er overal in de stad verkleedfeestjes. In de Westerunie keren de Mayans terug om de wereld over te nemen op de ongelukkige dertiende editie van Amsterdam Halloween. Er zijn drie stages met muziek, van The Partysquad (hoofdpodium), techno en house (podium 2)en oldskool r&b (podium 3).

Zaterdag, 22.00-05.00 uur, Westerunie, €44,45