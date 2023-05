10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Beeld kamerich-budwilowit

Peutermusical: BullyBully

Een musical over een cultureclash op duploniveau. In het Openluchttheater in het Vondelpark wordt vrijdag BullyBully opgevoerd. De makers vergelijken de musical met West Side Story, maar dan voor kinderen (3+). Aan de hand van veel liedjes, grappig geruzie, gedram en een vrolijk einde maken kinderen kennis met vriendschap en ‘het onbekende’ tussen twee spelers.

Vrijdag, 12.00 uur en 14.30 uur, Vondelpark, gratis

Beeld Amsterdam Museum / Monique Vermeulen

Draaiorgel: Het Snotneusje

Op Bevrijdingsdag zal, zoals dat ook op 7 mei 1945 gebeurde, draaiorgel ‘Het Snotneusje’ te horen zijn op de Dam. Toen de Duitsers zich officieel al hadden overgegeven en er groot feest was in de stad, begonnen onverwachts Duitse soldaten op de Dam op de menigte te schieten. Het Snotneusje bood dekking aan een aantal mensen. Bij een latere opknapbeurt werden meerdere kogels in het orgel teruggevonden. Deze heldendaad geeft de draaigorgel een verdiende plaats in de collectie van het Amsterdam Museum.

Vrijdag, 12.45 uur, 13.45 uur, 14.45 uur, 15.30 uur, Dam, gratis

Muziek: Kantlijn

Luister naar de gedichten en verhalen van schrijvers van Schrijverscollectief Kantlijn. De mensen binnen het collectief hebben het niet altijd makkelijk (gehad), maar delen een passie en talent voor schrijven. Hun gedichten zullen worden begeleid door de muziek van Jean Koolen en de schrijvers lezen ze zelf voor.

Vrijdag, 14.00 uur, Westerpark, gratis

Beeld Tim van Laere

Lezing: Rinus Van de Velde

De Vlaamse beeldend kunstenaar Rinus Van de Velde wordt in de Balie geïnterviewd over zijn nieuwe solotentoonstelling in Museum Voorlinden. Het absurdistische wereldbeeld dat Van de Velde schetst, wordt onder andere getoond in de vorm van metershoge houtskooltekeningen, kleurige oliepastel en tekeningen met humoristische bijschriften. Schrijver Rob van Essen en theatermaker Caro Derkx verdiepen zich in het oeuvre van de Vlaming en onderzoeken de grenzen van de verbeelding.

Zaterdag, 20.00 uur, de Balie, v.a. €5

Beeld Jan Versweyveld

Voorstelling: Kings of war

Theaterregisseur Ivo van Hove voegt Henry V, Henry VI en Richard III van William Shakespeare samen tot één explosieve voorstelling over leiderschap. De cast, met onder anderen Gijs Scholten van Aschat, Hans Kesting, Janni Goslinga, Ramsey Nasr en Hélène Devos, vertolkt de teksten van Shakespeare. Een groot verschil is de historische context die in het origineel bestaat uit de Honderdjarige Oorlog en de Rozenoorlogen om de Engelse troon. In plaats daarvan koos Van Hove voor een afwisselend portret van de opeenvolgende koningen.

Vrijdag en zaterdag, 19.00 uur tot 23.30 uur, ITA, v.a. €10,50

Beeld Studio Tomis

Familievoorstelling: Het lammetje dat een varken is (4+)

Deze voorstelling is gebaseerd op drie prentenboeken van schrijver Pim Lammers. De drie korte verhalen worden gespeeld door twee artiesten die zichzelf begeleiden met verschillende muziekinstrumenten, zoals de banjo en een zingende zaag. Een van de verhalen – Het lammetje dat een varken is – gaat over een lammetje dat erachter komt dat hij een varkentje is, omdat hij zo graag in de modder rolt. Tijdens de voorstelling maak je kennis met Lammers’ grappige en levendige manier van kijken naar hoe we omgaan met elkaar. Pim Lammers kwam eerder dit jaar in het nieuws omdat hij zich terugtrok als schrijver van het Kinderboekenweekgedicht na doodsbedreigingen.

Zaterdag, 14.00 uur, OBA Oosterdok, €12,50 regulier, €6,25 met OBA-pas of Stadspas

Beeld Alex Schröder

Muziektheater: Superball, lollipop and mr. classic (8+)

In dit theatrale concert voor mensen van ‘8 tot 108 jaar’ word je meegevoerd door de kracht van beatboxen, klassiek slagwerk, muziek en dans die allemaal samenkomen in een verhaal zonder woorden. “Na de voorstelling kunnen alle kinderen meedoen aan een workshop beatboxen en nog veel meer creatieve workshops, gegeven door verschillende artiesten,” zegt een medewerker van Podium Mozaïek.

Zondag, 14.00 uur, Podium Mozaïek, €7,50 met Stadspas of €9,50 regulier

Concert: Raoul & The Wisemen

Elke eerste zondag van de maand organiseert Stichting Dichtbij in het Amstelpark een concert. Deze zondag treedt de band Raoul & The Wisemen op. Zijn melodische pop met een vleugje elektronica zal, is de verwachting, het hele park laten opbloeien. Het concert is gratis, maar doneren kan altijd, in een hoed.

Zondag, 12.30 uur, Amstelpark, gratis

Beeld Thomas Schlijper

Rondleiding: Ontdek Tuindorp Oostzaan

’t Zonnehuis organiseert een rondleiding van ongeveer twee uur in Amsterdam-Noord. Begin bij de NDSM-werf met een verhaal over onder andere het IJ en het graven van het Noordzeekanaal. Tuindorp Oostzaan ziet er nog praktisch hetzelfde uit als toen het in 1921 werd gebouwd. Ontdek het schoolgebouw, de bibliotheek en de onderwijzers- en dokterswoningen, waarna de rondleiding eindigt achter de schermen bij ’t Zonnehuis.

Zondag, 10.00 uur, ’t Zonnehuis, €10

Workshop: meivakantie bij Jeugdland

Vier de meivakantie bij Jeugdland, met elke middag een leuk en leerzaam programma in de grote natuurspeeltuin. Kinderen vanaf 6 jaar zijn welkom om mee te doen aan alle workshops. Laat je op zaterdag verrassen door een steeds wisselende workshop of kom op zondag timmeren bij Maakland.

Hele weekend, 14.00-16.00 uur, Jeugdland, gratis