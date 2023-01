10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Beeld Miko Dinkelaar

Ter gelegenheid van de Nationale Holocaust Herdenking speelt Niki Jacobs dit weekend samen met haar muzikale ensemble de voorstelling The Ballad of Mauthausen. Het stuk verslaat door middel van Jiddische liederen van de Griekse componist Mikis Theodorakis het verhaal over de migratiegolf van drie miljoen Joden van Europa naar de Verenigde Staten. Aan de ene kant neemt Jacobs het publiek mee in het verdriet dat gepaard ging met het verlies van de Joden in Europa, aan de andere kant is de voorstelling ook bedoeld om de verdere ontwikkeling van de Joodse cultuur in Amerika te vieren.

Zondag, 15.30 uur, Theater de Liefde in Haarlem, €17,75

Theater: Nationaal Theater Weekend

Bezoek dit weekend voor slechts 10 euro een voorstelling bij meer dan 50 theaters in Nederland en doe mee met gratis activiteiten. In Amsterdam doen Theater De Krakeling en het ZID Theater mee. Ook in theater de Meervaart kun je voorstellingen bekijken, zoals De herontdekking van de hemel van spokenwordartiest Manu van Kersbergen onder begeleiding van muziekcollectief .multibeat.

Vrijdag t/m zaterdag, verschillende locaties en tijden, €10

Muziek: The Koalaz

Na een Europese tour te hebben afgerond als voorprogramma van Ocean Alley, komt The Koalaz zaterdagavond naar Bitterzoet voor de releaseshow van hun de derde ep. De band, die in zijn formatie lijkt op een ouderwetse gitaarband, maakt muziek die bestaat uit een mix van psychedelische rock uit de jaren zeventig, reggae en gitaarsolo’s ‘zoals The Beatles het deden’. Voor hun muziek laten ze zich, net als voor hun naam, inspireren door de Australische surfscene. In het voorprogramma staat de Haagse Mattenkoning, die live matten komt knippen op het podium.

Zaterdag, 20.30 uur, Bitterzoet, €15

Markt: The Maker Market

Deze week organiseert The Maker Store op zaterdag en zondag hun maandelijkse The Maker Market. Een markt waar creatieve makers en ondernemers de kans krijgen om hun producten te verkopen. De markt staat in het verlengde van The Maker Store zelf, waar ze enkel producten van Amsterdamse makers verkopen. Op The Maker Market verkopen 40 makers uit heel Nederland hun zelfontworpen, en vaak ook zelfgemaakte, kleding, sieraden, tassen, keramiek en andere dingen voor in huis.

Zaterdag, 11.00 tot 17.00 uur, zondag, 12.00 tot 17.00 uur, De Hallen, gratis

Dans: Silenzio

De dansgroep LeineRoebana is een jonge groep dansers die hedendaagse dans combineert met onverwachte muzieksoorten. In de voorstelling Silenzio gaan ze op zoek naar de betekenis van stilte in een maatschappij waar luidruchtigheid en chaos centraal staan en moedigen ze het publiek aan hun persoonlijke betekenis van stilte te onderzoeken. Begeleid door een cello en een accordeon wisselen fysieke, drukke en krachtige delen zich af met meer ingetogen delen.

Zondag, 20.00 uur, ITA, va. €10

Eten: Veganuary met Ron Gastrobar Streetfood

Om te voorkomen dat mensen hun goede voornemen om meer veganistisch te eten vroegtijdig opgeven, bedacht Thuisbezorgd samen met Ron Gastrobar Streetfood de Veganuary Box. De inhoud is een scala aan veganistische hapjes zoals samosa, Korean Meatballs, flatbread, Tumis Tempeh Tahoe, dips, salade en vegan Ben & Jerry’s. De box is gevuld met eten voor twee personen, dus ideaal als je dit weekend geen zin hebt om te koken tijdens een avond bankhangen met je partner of met een vriend.

T/m 31 januari, 16.00 tot 22.00 uur, Thuisbezorgd.nl, €55

Muziek: Jin Jîyan Azadî door Naaz

De Nederlands-Koerdische zangeres Naaz staat dit weekend in Carré voor haar show Jin Jîyan Azadî (vrouw, leven en vrijheid). Naaz werd beroemd door haar deelname aan Holland’s Got Talent in 2014. De afgelopen jaren heeft ze niet opgetreden; de show is haar comeback na een periode van bezinning. Naaz probeert met haar muziek aandacht te vragen voor de positie van vrouwen in Afrika en het Midden-Oosten. In haar show in Carré zingt ze, deels in het Koerdisch, over vrijheid, cultuur, verleden en heden.

Vrijdag, 20.00 uur, Koninklijk Theater Carré, v.a. €24,60

Cabaret: Niet Schieten!

De vrienden Arend Edel, Maarten Hennis en Erik Jobben treden sinds 1994 op als cabaretformatie Niet Schieten!. In 2012 ging de groep uit elkaar, maar in 2019 herenigden ze zich voor een nieuwe theatershow. Zaterdagavond spelen ze in Schouwburg Amstelveen de theatervoorstelling Mannen van niks. In deze voorstelling bestuderen de mannen hun plek op deze wereld. Ze vragen zich af wie ze zijn en wie ze willen zijn door middel van verhalen over situaties die zich voordoen in hun dagelijks leven.

Zaterdag, 20.30 uur, Schouwburg Amstelveen, €21,50

Proeverij: Design & Wijn

Dit weekend kan je de warmte opzoeken in de wijnkelder van Design & Wine om meer te leren over wijn van eigen bodem. Het bedrijf werd opgezet tijdens de coronapandemie om lokale ondernemers te ondersteunen en mensen kennis te laten maken met de, vaak onderbelichte, Nederlandse wijnen. De standaard proeverij bestaat uit vijf verschillende soorten wijn. Bij de Proeverij Royale serveren ze ook Nederlandse delicatessen, zoals kazen en worst.

Vrijdag t/m zondag, verschillende tijden, Design & Wijn, v.a. €37,50

Kindervoorstelling: Olifantje Abu l’Abbas (6+)

Deze theater- en muziekvoorstelling gaat over een Aziatische olifant die als geschenk aan Karel de Grote wordt gegeven. Tijdens zijn reis van Azië naar Europa komt hij erachter dat je ‘thuis’ niet alleen wordt bepaald door de plek waar je verblijft. Het is een beeldende voorstelling die wordt begeleid door het Amsterdams Andalusisch Orkest. De kaarten zijn goedkoper dan normaal omdat Theater De Krakeling meedoet aan het Nationaal Theater Weekend. Om deze reden organiseert FOAM ook een fotografie- en knutselworkshop voor en na de voorstelling.

Zaterdag, zondag, 14.30, Theater De Krakeling, €10