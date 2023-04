10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Beeld Giulia Squillace

Concert: Art School Ghouls

Liefhebbers van rock en punk kunnen vrijdagavond in Cinetol hun hart ophalen. De Amsterdamse rockband Art School Ghouls brengt op dat moment zijn nieuwe ep Immortal Steve uit. Naast Art School Ghouls treden ook popband Fun of the Real People en de Britse dj KFSM op.

Vrijdag, 20.30 uur, Cinetol, €10

Kind: Ontmoet de boswachter

Kom tijdens de Buitenlesweek naar de Boswinkel en ontmoet de boswachters van het Amsterdamse Bos. Tijdens de Buitenlesweek zijn de boswachters twee keer per dag in de Boswinkel te vinden. Je kunt ze alles vragen en zo meer te leren over het bos, de natuur en hun werk.

Vrijdag en zaterdag, 13.00 uur, Boswinkel, gratis

Beeld Maria Nikolic

Klassiek: Stabat Mater

In de Waalse kerk luister je zaterdag naar Stabat Mater, uitgevoerd door het Pergolesi Ensemble. Bijzonder bij deze uitvoering is dat in plaats van strijkinstrumenten, saxofoons zullen worden gebruikt. Tijdens het concert zullen ook andere stukken te horen zijn, maar het Stabat Mater staat, zoals ieder jaar, centraal. Het ensemble heeft de bewerking speciaal voor een saxofoonkwartet geschreven.

Zaterdag, 20.00 uur, Waalse Kerk, €25 volwassenen, €12,50 kinderen

Beeld ITA

Theater: The Money Game Jr.

Money makes the World go Round, maar geldt dat wel voor iedereen? Tijdens deze voorstelling volgen we een groep vrienden op de kermis. Bij een muntjesschuifmachine gaan twee van hen een weddenschap aan over de uitkomst. Meerderen volgen hun voorbeeld en de inzet wordt steeds hoger. Het lijkt maar een spelletje, maar wat als je verliest? Ieder seizoen maakt ITA een voorstelling met en voor jongeren tussen de 15 en 21 jaar. Als uitgangspunt wordt een thema gekozen dat leeft onder jongeren uit de stad.

Vrijdag en zaterdag, 19.00 uur, ITA Studio 1, €10-€13

Beeld Caro Bonink / Amsterdam Museum

Activiteit: Eieren zoeken

Eieren zoeken op een unieke locatie midden in Amsterdam: vier Pasen dit jaar in Huis Willet-Holthuysen aan de Herengracht. Kinderen kunnen hun mooiste paascreaties maken of kleurplaten inkleuren. De historische tuin, die van eind maart tot half mei in bloei staat, is een van de weinige formele bloementuinen in de Amsterdamse binnenstad. Des te meer reden om op bezoek te gaan.

Zondag en maandag, 10.00 uur, Huis Willet-Holthuysen, paasprogramma gratis bij entreebewijs (€12,50), kinderen gratis

Kind: Op zoek naar de Bomenschat

Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen tijdens de Buitenlesweek naar het Amsterdamse Bos om kennis te maken met al het moois dat het bos te bieden heeft. Ren door het bos aan de hand van een schatkaart en doe verschillende verzamel-, teken- en doe-opdrachten. In het doosje dat je aan het begin van de dag krijgt, stop je alles dat je tegenkomt; van kastanjes tot takken en van blaadjes tot bessen. Zo maak je je eigen bomenschatkist.

Vrijdag, 13.00 uur, startpunt de Boswinkel, €7, begeleiders gratis

Sport: Poelster Bosloop

Eindig de paasdagen sportief tijdens de Poelster Bosloop. Je loopt de 5, 10 of 16,1 km dwars door het Amsterdamse Bos. Voor iedere afstand is er een speciale, autovrije route afgezet. De loop start bij de Amstelveense schaatsvereniging De Poelster.

Maandag, 11.00 uur, Clubhuis De Poelster, €7,50

Beeld Edith Kurinuki

Expositie: 4Arts

Expositie 4Arts opent zoals gewoonlijk met Pasen haar deuren. Tijdens de opening kunnen bezoekers, onder het genot van een hapje en een drankje, de werken van 4Arts 2023 bekijken en de kunstenaars zelf spreken. Muziek zal worden verzorgd door trio Gentle Rain. Waarom de expositie 4Arts heet? “We focussen op vier disciplines: schilderijen, foto’s, keramiek en voorwerpen van metaal,” zegt initiatiefneemster Edith van Eijden-Calis.

Zaterdag 8 april, 13.00 uur, Synagoge Weesp, gratis

Beeld Gregory Crewdson / Reflex Amsterdam

Expositie: Gregory Crewdson

Zowel fotoliefhebbers als fans van Johannes Vermeer zullen hun ogen uitkijken in de nieuwe fototentoonstelling bij Reflex Amsterdam. Met zijn nieuwe collectie Eveningside laat de Amerikaanse fotograaf Gregory Crewdson zijn tot in het kleinste detail geënsceneerde foto’s zien. Crewdson, die veel inspiratie haalt uit de werken van Vermeer, zal ook een aantal oudere werken tentoonstellen.

Tot 6 mei, Reflex Modern Art Gallery, gratis

Beeld Dennis Bouman

Festival: Awakenings

Wie Pasen liever niet viert aan de ontbijttafel, kan zijn energie kwijt op de jaarlijkse paaseditie van Awakenings. Ga vrijdag, zaterdag of zondag naar een van de vier shows in de Gashouder om te dansen op de technotunes van Nina Kraviz & Adiel, Kobosil, SNTS en meer.

Vrijdag, zaterdag en zondag, Gashouder, Vanaf €56,50