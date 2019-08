10 openluchtbioscopen in de stad: op het dak of vanuit je eigen bootje

De Bijlmerbios onder metrostation Kraaiennest. Beeld Bas Bakkenes

Al zestien jaar wordt dit openluchtfilmfestival georganiseerd. Op het Stenen Hoofd, aan de oever van het IJ, kun je in strandstoelen een filmpje kijken. Wie verzekerd wil zijn van een goed plekje kan vooraf een stoel reserveren (€6), wie op de bonnefooi langskomt kijkt gratis. Ook fijn: er zijn dekentjes en snacks te koop. Voor de jeugd is er dagelijks om 16.00 een voorstelling, onder de noemer Pluk Mini.

T/m 24 augustus, aanvang film 21.00 uur

De Bijlmerbios keert ook dit jaar weer terug onder metrostation Kraaiennest. Daar worden deze zomer onder meer Green Book (2018) en Black Panther (2018) vertoond. Wie van tevoren een hapje wil eten kan terecht bij een van de verschillende keukens, die speciaal voor de gelegenheid een maaltijd koken.

30 augustus t/m 1 september, aanvang film 21.00 uur.

Na twee jaar stilte organiseert het Ketelhuis in het Westerpark weer een openluchtbioscoop. Vanaf half augustus draaien er zes films, waaronder de Nederlandse thriller Borgman (2013) en The Favourite (2018). Op de laatste avond wordt de klassieker Faust (1926) vertoond. Die film wordt begeleid door livemuziek van het Nieuw Kollektief, gecomponeerd door Willem Beuker (1944-2010).

23, 30 augustus & 6, 13, 21 september

In september kun je een film kijken op het dak van NEMO. Beeld Digidaan

VERS en VondelCS organiseren dit jaar de 3de editie van Film in het Park. Het thema is dit jaar De Week van het Nieuwe Talent. Onder meer de Nederlandse film De Libi (2019) van de Amsterdamse regisseur Shady El-Hamus staat op het programma. Voor deze bios koop je geen kaartje, maar een koptelefoon (5 euro).

26 t/m 30 augustus, aanvang film 20.00 uur.

Nemo en Kriterion bundelen ook dit jaar weer hun krachten tijdens een filmweekend op het dak van het museum. Drie dagen lang kun je genieten van verschillende films. Aan elke film gaan een korte inleiding en muziek vooraf. Op deze locatie kun je ook terecht bij slecht weer, dan worden de films vertoond in de filmzaal van Nemo. Het programma wordt later deze maand bekendgemaakt.

6 t/m 8 september.

Wie op grote hoogte een filmpje wil kijken, kan begin september terecht op het dak van de Vrije Universiteit Amsterdam op de Zuidas. Daar worden vier films vertoond over onder meer eerwraak en vruchtbaarheidsprogramma’s van de overheid. Regent het toch? Dan verplaatst het programma naar binnen.

3 t/m 6 september, aanvang film 19.00 uur.

Echte motorliefhebbers kunnen dit jaar hun hart ophalen bij de buitenbioscoop van FC Hyena in Noord. Op 27 augustus wordt de klassieker Easy Rider (1969) vertoond. Motorrijders kunnen zich opgeven voor het randprogramma, waarbij je vanuit de Rusty Gold Motorshop in West in colonne naar FC Hyena rijdt.

27 augustus, aanvang film 22.00 uur.

Bij de Hermitage worden alle films ingeleid door een bekende Amsterdammer. Beeld De Hermitage

Deze zomer verrijst er opnieuw een openluchtbioscoop in de tuin van de Hermitage. Onder meer de filmklassiekers Midnight in Paris (2011) en Goodfellas (1990) staan op het programma. Ook kun je wegzwijmelen bij Call Me by your Name (2017). Elke film wordt ingeleid door een bekende Amsterdammer én er zijn elke avond prijzen te winnen bij een filmquiz.

28 augustus t/m 1 september, aanvang film 19.00 uur.

Bij het Amsterdamse Bostheater kan je tijdens het Forest Filmfestival genieten van Into the Wild en Captain America. Beide films gaan over mensen die de moderne beschaving de rug toekeren en zich terugtrekken in de wildernis. Geen betere plek dan het Amsterdamse Bos om deze films (gratis) te bekijken.

6 en 7 september, aanvang 19.00 uur.

Bij het Bastion zwemstrand aan de Sloterplas in West vindt in september voor de zestiende keer het West Beach Filmfestival plaats. Naast films kan er op het festivalterrein ook genoten worden van muziek en kinderactiviteiten.

Tijdens je bezoek kan je eten halen bij foodtrucks en Hotel Buiten verzorgt de bar. Bij regen worden de films in een tent vertoond.

Het precieze programma wordt later bekendgemaakt.

12 t/m 22 september, zaterdag en zondag vanaf 13.00 en maandag t/m vrijdag vanaf 19.00 uur.