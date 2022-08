10 onder €10: bij welke restaurants kun je nog goedkoop uit eten in Amsterdam?

Alles wordt duurder, zeker ook in restaurants. Waar kun je tegenwoordig in Amsterdam nog terecht voor een goede (hoofd)maaltijd van maximaal tien euro? Tien tips.

Café De Oude Schaeper (West)

Al dertig jaar een begrip in de Westerparkbuurt: eetcafé De Oude Schaeper, voorheen Café Schaper, op de Tweede Hugo de Grootstraat. Het is een bruine kroeg met industriële invloeden, alle Ajaxwedstrijden zijn er live op groot scherm te volgen en er is geregeld een pubquiz. Wie stevige trek heeft, kan er terecht voor een kipsaté met friet en salade (€9,50) of flamkuchen (€7,20). Kom je op maandag of donderdag? Dan kun je ook aanschuiven voor de wekelijks wisselende daghap van €9,50.

Tweede Hugo de Grootstraat 19

De vegan Siciliaanse auberginestoof van eetcafé 'Skek. Beeld Sophie Saddington

’Skek (Centrum)

In hartje Amsterdam vind je ’Skek. Al veertien jaar is het cultureel eetcafé onder studenten een begrip en runt de doelgroep het volledig zelf. Behalve muziekoptredens en exposities bezoeken, kun je er ook eten. Zo serveren ze onder meer een vegetarische Spaans-Marokkaanse tortilla met aardappel en ei (€6,50). Voor een frisse maaltijd kun je kiezen voor een venkelsinaasappelsalade (€6). Ook veganisten kunnen bij ’Skek terecht, voor een Siciliaanse auberginestoof met courgette (€7).

Zeedijk 4-8

Eetcafé De Avonden serveert een pasta bolognese voor tien euro. Beeld Daphne Lucker

Eetcafé De Avonden (Oost)

Eetcafé De Avonden op de Middenweg in Oost wil graag de huiskamer van de stad zijn en is ook voor groepen af te huren. Op het menu vind je verschillende vlees- en visgerechten. Geserveerd met frietjes en salade, eet je er voor een tientje een halve kip. Wie kip liever combineert met pesto, kiest voor de pasta pesto (€10). Niet alles is even goedkoop; de pasta’s wel, zoals de pasta bolognese (€10).

Middenweg 398

De burgers van Loving Hut zijn vegan en kosten geen rib uit je lijf. Beeld Daphne Lucker

Loving Hut (West)

In Bos en Lommer vind je aan de Admiraal de Ruijterweg familierestaurant Loving Hut Vegan House. Het is een wereldwijde keten, maar elke locatie heeft een eigen identiteit. In West resulteert dat in een vegan restaurant in Aziatische stijl, met de slogan ‘be vegan & make peace’. Onder een tientje kun je er terecht voor een bami- of nasimaaltijd (€9,50). Maar ook voor de Lovely Hut Burger (€8,50) van sojabonen of de Smokey BBQ Burger (€8,50) met vegan bacon.

Admiraal de Ruijterweg 334h

De rijst met mok­si­meti speciaal kost bij Kam Yin €9,50. Beeld Sophie Saddington

Kam Yin (Centrum en Zuidoost)

Het Chinees-Surinaamse eethuis Kam Yin begon in 1980 op de Zeedijk en heeft inmiddels een tweede vestiging in de Amsterdamse Poort. Op beide locaties kun je zowel afhalen als ter plekke dineren. In het restaurant aan het Bijlmerplein eet je diverse noedelsoepen (vega, vlees of vis) variërend in prijs van 8 tot 9,50 euro. Er is ook een riant aanbod van Surinaamse rijstschotels voor, of onder een tientje, zoals de rijst met moksimeti speciaal (€9,50) of rijst met pom uit de oven (€10). Voorkeur voor een Chinese maaltijd met vis? Voor 10 euro heb je een gerecht met noedels en garnalen.

Bijlmerplein 525 en Warmoesstraat 6

Een Libanese BBQ-broodpizza eet je bij Oceaan voor €10. Beeld Daphne Lucker

Eetcafé Oceaan (Oost)

Bij Eetcafé Oceaan in Oost krijg je door de boten en het water aan de Borneokade het gevoel op vakantie te zijn. Op de menukaart staan verschillende Libanese broodpizza’s, die allemaal onder de tien euro zijn en goed vullen. Zo kun je proeven van een BBQ-pizza met kip, huisgemaakte barbecuesaus, jalapeño’s, mozzarella en rucola (€10) of een pizza met spek, zure room, ui, bieslook en mozzarella (€8,50). Binnen kun je poolen en darten, en op zondagmiddag is er vaak livemuziek.

R.J.H. Fortuynplein 29

Een spaghetti ai funghi bij Il Palio. Schade: €8,25. Beeld Sophie Saddington

Il Palio (Centrum)

Wie van pizza en spaghetti houdt kan terecht bij Il Palio, in de buurt van het Leidseplein. Hier vind je veel gerechten onder de 10 euro. De naam verwijst naar de beroemde paardenrace die sinds 750 jaar geleden wordt gehouden midden in het centrum van het Toscaanse Siena. Bij Il Palio heb je een simpele pizza margherita voor €5,90; groots uitpakken met een zeevruchtenpizza kost je €9. Ook staan er spaghetti’s op de menukaart, zoals spaghetti ai funghi met geraspte kaas in roomsaus: €8,25.

Leidsekruisstraat 23

‘Wannabe’ pizza van ONS, met geitenkaas en spinazie. Kosten: €8. Beeld Sophie Saddington

Café ONS (Noord)

Op vijf minuten lopen van de pont vind je aan de Buiksloterweg Café ONS. Je kunt er terecht voor lunch en diner. Op het grote terras zit je bij mooi weer volop in de zon. Voor minder dan een tientje serveren ze verschillende ‘wannabe’ pizza’s. Hoewel de naam anders doet vermoeden, zijn dit gewoon lekkere pizza’s voor 8 euro. Zo is er de vegetarische variant met met geitenkaas en spinazie, maar zijn er ook pizza’s met vlees. Meer trek in vis? Kies dan voor de ‘wannabe’ pizza met tonijn en jalapeño’s.

Buiksloterweg 27

Vegetarische kothu parotta kost bij Annavilaas €9. Beeld Sophie Saddington

9. Annavilaas (Zuid)

Bij restaurant Annavilaas in De Pijp serveren ze authentieke vegetarische gerechten uit Zuid-India. Op de menukaart kun je bijvoorbeeld kiezen voor vegetarische kothu parotta met ui, flatbread, tomaat en een assortiment aan kruiden (€9). Ook hebben ze elke dag een ander dagmenu. Op maandag is dat bijvoorbeeld gestoomde rijst met Indiase kruiden en citroen (€7,50).

Van Woustraat 117-119

Sajoer lodeh, €10 bij Amoi. Beeld Daphne Lucker

10. Amoi (Oud-West)

Restaurant Amoi in Oud-West serveert traditionele Indonesische gerechten, die de gasten een nostalgisch gevoel zouden moeten geven. Proef sajoer lodeh, een gerecht op basis van gemengde groenten in een licht pittige kokossaus (€10) of laat je verrassen door sambal tempeh buncis met knapperige gewokte sperziebonen, knoflook en rode peper (€9).

Kinkerstraat 53A