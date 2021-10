10 jaar Brandt & Levie: jubileum met circulaire worst en een groene chorizo

Beeld Brandt & Levie

U bent mede-eigenaar van dit bedrijf, maar toch Brandt noch Levie.

“Dat klopt. Brandt, Levie en Van Wersch klinkt meer als een notariskantoor dan als een worstenmerk, vind je niet?”

Daar zegt u wat. En onder die naam bestaat u tien jaar, wat u viert met circulaire worst. Vertel!

“Nou, de jubileumworst is niet per se circulair, omdat de saffraan en hazelnoten erin niet zo geproduceerd zijn. Maar het vlees komt van de circulaire varkensboerderij van Kees Scheepens. Hij gebruikt uitsluitend reststromen van een biologische groothandel als voer. Varkens zijn een prima bestemming voor aardappelschillen en verlepte groenten.”

Hoe is het om worstmaker te zijn in een stad die steeds vleeskritischer wordt?

“Ik denk zeker dat een percentage van onze klanten door de jaren heen vegetariër is geworden. Als je vlees wilt eten, moet je dieren slachten en dat is niet iets moois. Daar kun je beter open over zijn en rekening mee houden in je productieproces. Mede daarom maken we ook delicatessen, en niet ‘veel voor weinig’.”

En die delicatessen verkoopt u dit weekend in een pop-upwinkel.

“Zeker. Voor de gelegenheid maakten we negen experimentele braadworsten, zoals een groene chorizo. Bovendien maakten we een culinair ‘bookazine’ genaamd Salami, met onder andere bijzondere recepten.”

Wat is uw favoriete worstrecept?

“Die vraag is bijna niet te beantwoorden. Boerenkoolstamppot met rookworst is fantastisch, maar Franse andouillette of Portugese bloedworst met rijst ook. Dat is het leuke aan worst: de variatie is eindeloos en worst wordt overal gemaakt.”