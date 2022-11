10 fantastische jaren: de opkomst en neergang van FC Amsterdam (1972-1982)

Niet lang, wel lekker: de jaren dat FC Amsterdam bestond en in de toen al nostalgische ambiance van het Olympisch Stadion voetbalde. De Lieverdjes zouden dit jaar 50 jaar hebben bestaan – als ze niet 40 jaar geleden waren opgeheven. ‘FC Amsterdam is als een snoek die je ooit ving: de legende wordt steeds groter.’

Ooit, weliswaar kort, had Amsterdam de allure van een echte voetbalstad, want toen, van 1972 tot 1982, telde de stad twee betaald-voetbalclubs. In sommige steden is het cult om twee betaalde clubs te hebben, zoals in Hanzestad Hamburg, waar HSV en St. Pauli derby’s afwerken, in München met Bayern en TSV 1860 München, in Brussel met Anderlecht en Union Sint-Gillis, of Berlijn met Hertha BSC en Union Berlin. Soms is de rivaliteit volwassener, zoals in Madrid tussen Real en Atlético, in Milaan tussen Inter en AC Milan, en in Rome tussen AS Roma en Lazio – om te zwijgen over de zelfverklaarde wereldvoetbalhoofdstad Londen (toch even: zeventien betaalde clubs).

Zo gek was het idee in de prille jaren zeventig dus niet, om uit de fusie tussen DWS, Blauw-Wit en later, in 1974, De Volewijckers, een gezellige, echt Amsterdamse, volkse voetbalclub te stichten als tegenhanger van AFC Ajax – de club voor de dure mensen, de club van de buitenlui. Voilà: FC Amsterdam, de nieuwe bespeler van het Olympisch Stadion, de club die zou bewijzen dat Amsterdam wel degelijk een voetbalstad was.

Gebrek aan toeschouwers

Het verhaal over de opkomst en neergang van FC Amsterdam is in zekere zin het verhaal van een enkele man, sporadisch verheerlijkt maar veelal verguisd: ras-Amsterdammer Dingeman Stoop (1919-2007), die Dé werd genoemd of, vaker nog, Stoop. Stoop was de kleurrijke eigenaar van Starlift, een liftbedrijf gevestigd te Voorburg, die tevens een ongebreidelde zucht naar sportsponsoring voelde.

Hij was betrokken bij de oprichting van BVC Amsterdam, bij DWS en bij FC Amsterdam, terwijl hij ook de Voorburgse volleybalclub Starlift Blokkeer financierde. Stoop had, als een soort polder-Berlusconi, graag ook wat te vertellen over opstelling en tactiek – en over het algehele Nederlandse voetbalbeleid, zodat hij ook een aantal keren in bondsbesturen zat.

Zoals Stoop met een aan fanatisme grenzend enthousiasme, originele fiscale zienswijzen en een behoorlijke smak geld voor de oprichting van FC Amsterdam zorgde, zo trok hij er geheel solo – en als vrijwel enige geldschieter – tien jaar later botweg de stekker uit.

FC Amsterdam werd in 1972 na enig authentiek Amsterdams getouwtrek, gekibbel en gekissebis opgericht; de bijnaam was De Lieverdjes, naar het logo op de borst dat een afbeelding van Het Lieverdje vormde. Ondanks de afkomst van de fusieclub trok het volk zelden in groten getale naar het Olympisch Stadion, louter de wedstrijden tegen natuurlijke aartsrivaal Ajax zorgden voor volle stadions.

Supporters kwamen van de fusieploegen DWS en Blauw-Wit, zoals Wim Veldhuisen (60), Rob van Zuuk (62) en Ted Schoonenberg (61). Het drietal leerde elkaar kennen op de tribune, vertelt Schoonenberg: “Dat zou niet zijn gebeurd als er elke week 50.000 man had gezeten.” De supporters van weleer zijn nog altijd kameraden, maar een gebrek aan toeschouwers betekende uiteindelijk wel de ondergang van de club.

[Tekst gaat door onder de foto]

De verloren return in de Uefa Cup tegen Inter, in een (wederom) nagenoeg leeg Olympisch Stadion. Beeld Nationaal Archief

Tweede ronde UEFA-Cup

Omdat DWS in de eredivisie speelde, mocht FC Amsterdam in seizoen 1972-’73 ook meteen in ’s lands hoogste betaalde divisie starten. Dat ging eigenlijk best goed, zegt Veldhuisen. “Het eerste seizoen tiende, het tweede seizoen al vijfde en gekwalificeerd voor Europees voetbal.”

De jonge trainer van de jonge club was – de recent overleden – Pim van de Meent, die laissez-faire hoog in het vaandel had staan. Dat was handig met karakters als Frits Flinkevleugel en Jan Jongbloed in de ploeg. Met jonge spelers was hij vaderlijk. Bovendien schoffeerde hij geldschieter Stoop niet.

Twee jaar na oprichting van de club kwam, op dezelfde avond dat de belangrijkste overwinning ooit werd geboekt, de finale deceptie. FC Amsterdam plaatste zich voor de tweede ronde van de UEFA Cup, waarin uit met 2-1 werd gewonnen van Inter Milan (treffers van ‘de beuker van de Jordaan’, spits Nico Jansen). Voor de thuiswedstrijd rekende Stoop op een fikse toeloop in het Olympisch Stadion, want zo niet nu, wanneer dan wel?

Niet toen, in elk geval: met naar schatting 15.000 toeschouwers was het Olympisch Stadion (met plek voor 65.000 toeschouwers) leger dan vol. Velen beschouwen die avond als de vallende guillotine voor de stadionclub: Stoop moet toen hebben beseft dat het levensvatbaar maken van ‘zijn’ club lastig zou worden.

De jaren zeventig was de tijd van de semiprof: vrijwel alle spelers hadden er nog een betrekking of nering bij naast de voetballerij. Menigeen dreef bijvoorbeeld een kiosk of sigarenzaak. Nico Jansen was bouwvakker. Hij verbouwde eigenhandig het spelershome. Materiaalman Jan Wieseman leefde in zijn eigen materiaalhok, tot hij een eigen woonboot kreeg in de Stadiongracht.

De drie supporters waren inmiddels ook betrokken bij het reilen en zeilen van de club, en renoveerden de tribune van het bijveld – waar de club haar laatste twee seizoenen zou spelen. Ze kwamen zelfs in dienst van het stadion. Schoonenberg: “Wisselbord nummer 14 werd altijd gejat, toen kregen wij de taak om op de wisselbordenkist te gaan zitten.” Van Zuuk: “We zagen het Nederlands elftal spelen en kregen geld toe.”

Het drietal bezocht alle wedstrijden, uit en thuis; ze mochten zelfs een keer mee op trainingskamp. “In De Lutte,” zegt Van Zuuk, “maar we moesten er wel gescheiden van de spelers heen.”

[Tekst gaat door onder de foto]

December 1973: spits Nico Jansen, 'de beuker van de Jordaan', omarmt masseur Gijs van de Bildt na afloop van Amsterdam-Feyenoord (1-1). Beeld Nationaal Archief

Als ‘Nederlands elftal’ naar Tokio

Om spelers te behouden en de begroting te drukken werden die ondertussen door Stoop gelijmd met halve waarheden, nu en dan een honderdje of een wasmachine, en reisjes voor de spelersvrouwen. Dat laatste moest de vrouwen hun mannen doen overtuigen dat Stoop misschien niet veel betaalde, maar wel hart voor de zaak had (inmiddels zat Stoop dan een week met vijftien vrouwen op Mallorca).

“Het waren niet de beste voetballers van Nederland, maar het waren wel goede voetballers,” zegt Schoonenberg. Gezichtsbepalend was met name de voorhoede van De Lieverdjes, bestaande uit Gerard van der Lem, Nico Jansen en Geert Meijer (zie kader).

Toen dat drietal was verkocht en de Europese campagne was gestrand in Keulen, kreeg FC Amsterdam het benauwd. Mindere resultaten, (nog) minder toeschouwers, degradatie, verkassen naar het bijveld. Het was een tijd waarin voetbal sowieso niet de populariteit had van vandaag de dag en, zo zegt Veldhuisen: “Amsterdam was toen ook al geen echte voetbalstad, De Meer zat zelden vol. Kijk naar de Ajaxsupporters van nu, de meesten komen van buiten.”

Veertig jaar later is weemoed troef en regeert nostalgie. Nog in 1979 schroomde de KNVB niet om eerstedivisionist FC Amsterdam, in het oranje gehuld, naar Tokio te sturen om zich tijdens een toernooi in Japan voor te doen als het Nederlands elftal. FC Amsterdam won het toernooi, terwijl ook een Argentijns team met wereldkampioen Mario Kempes partij gaf.

“FC Amsterdam is net als een snoek die je ooit hebt gevangen,” zegt Ted Schoonenberg, “naarmate meer tijd verstrijkt, wordt de legende steeds groter.”