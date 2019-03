Zangeres Dido geeft concert in Afas Live

Net als het al uitverkochte optreden in Paradiso, hoort het concert in Afas Live bij haar comeback tour.



Het was lang stil rondom de Britse zangeres, maar na vijftien jaar gaat ze weer op tournee. Reden daarvoor is haar vijfde album; Still On My Mind.



Eminem

Dido werd vooral bekend door haar samenwerking met Eminem. De rapper gebruikte een sample van haar nummer Thank You als basis voor zijn hit Stan (2000). Later scoorde Dido nummers als White Flag en Life for Rent (2003).



Kaarten voor het concert (€54,88) zijn al in de verkoop.