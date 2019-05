Wie betaalt nieuwe schaakstukken op het Max Euweplein?

Tijd voor een nieuw setje?

"Ja, deze set staat er inmiddels tien jaar en wordt niet onderhouden. En dan staat het ook nog eens buiten, weer of geen weer. Alles wat tien jaar buiten staat, moet je vervangen. Dat is ook zo met tuinmeubilair."



Waarom gebeurt dat dan niet?

"Wij zijn er als schaakcentrum (Max Euwe Centrum, red.) niet verantwoordelijk voor, dat is de gemeente. We hebben de laatste set bekostigd, nu hopen we een sponsor te vinden. Of toch de gemeente: een nieuw spel kost slechts 300 euro, het gaat nergens over. Het zou zonde zijn als we straks niet meer kunnen spelen."