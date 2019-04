Weekendtips zónder Koningsdagfeestjes

Tropische première

Eind mei vindt in Kriterion het Amsterdam Transgender Film Festival plaats. Tijdens dat festival zie je bijzondere, internationale films met transgender acteurs of thema's. Een week eerder wordt er al een première vertoond, van Leitis is Waiting. Deze film gaat over over Joey Mataele, de initiator van Tonga Leitis, een groep vrouwelijke transgender activisten in Polynesië die strijden tegen opkomend religieus fundamentalisme. Dat is niet enkel zwaar op de hand: de setting is een missverkiezing en Joey laat met humor zien hoe het is om te leven in een regio gedomineerd door traditie.

Zondag 28 april (21.30-23.00)

Kriterion, Roetersstraat 170