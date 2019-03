Wagamama laten bezorgen is voor kip én mens heel zielig

Restaurant Wagamama, open van ma-zo 12.00 tot 22.00 uur

Bestellen via UberEats

Prijs €51 voor 8 gerechtjes

Aanrader Nee, hier zou ik niet nog eens bestellen. De piepkleine ribjes. © Monique van Loon

Wat belandt er zoal in het mandje?

Bij Wagamama heb je een flink aantal 'grote' gerechten, denk: curry met rijst, ramen, teriyaki steak. Maar omdat ik zoveel mogelijk wil testen, besluit ik acht kleinere gerechtjes te bestellen, zowel vis en vlees als vega.



In willekeurige volgorde: beef tataki (€7,50), duck wraps (€7,75), pork ribs (€7,15), gestoomde yasai gyoza (€6,20), lollipop prawn kushiyaki (€7,75), wok-fried greens (€5,10), tori kara age (€6,95) en een misosoep met Japanse pickles (€2,60). De foto's in de app zien er veelbelovend uit; netjes verzorgd en de porties lijken royaal. Ik krijg er trek van.



Scooteren maar.

Al na ruim een half uur wordt alles bezorgd; op een ­zaterdagavond vind ik dat knap. Alles is goed verpakt - in heel veel plastic - maar toch zijn de meeste gerechten flink afgekoeld. Maar wat me meer zorgen baart, zijn de intens sneue porties. Ik overdrijf niet als ik zeg dat de spareribs per stuk amper groter zijn dan mijn duim.



Het bakje van de misosoep is slechts voor een zesde gevuld en na overgieten in een maatbeker blijkt de hoeveelheid - schrik niet - slechts 150 milliliter. Nu snap ik dat het een bijgerechtje is, maar dit is letterlijk in twee slokken op.