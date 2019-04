Vijf routes om te feesten als een koning

West: ontbijt en vuurwerk

Een goed begin is het halve werk, dus kun je rondom Sloterdijk 's ochtends al beginnen met feesten. Bij de kleurrijke houtje-touwtjebar Bret wordt Breakfast Club georganiseerd. Vanaf zeven uur staan hier dj's én ontbijtjes klaar voor vroege vogels - of redelijk uitgewoonde doorhalers natuurlijk.



Waar in Zuid de vrijmarkten vooral vol liggen met merkkleding van de Amsterdamse bourgeoisie, zijn de kleedjes van West maar lastig te duiden. Een berg grauwe barbies zonder haar, een glimmende KitchenAid, een stapel Poolse Lucky Luke's en een volledig kristallen servies: de buit is in West zo divers als de lokale bevolking zelf.



Begin de jacht vooral in de Jan Evertsenstraat, toch een beetje de Apollolaan van De Baarsjes op het gebied van vrijmarkten. Houdt iedereen nog vast aan te hoge prijzen? Sla dan nog voor het Mercatorplein rechtsaf voor een korte pauze.



Eenmaal bij het Erasmuspark begint het feest weer. Rondom het grasveld vind je hier exotische snacks te over en kinderen hebben vrij spel. Lunchkeet Terrasmus, doorgaans het terrein van door drommen buggy's, zet jaarlijks in op feest en zorgt voor Spaanstalige pop met Latijns-Amerikaanse coverband Los Cascos.



Krijg je door die muziek de zomer in je bol? Sla dan vooral een biertje achterover en pak een bvo'tje mee, want De Burgemeester De Vlugtlaan verandert eens per jaar in een gezellige wandeling, vol lokale snuisterijen.



Je kunt de dag ook gerust in West eindigen, want boven de Sloterplas wordt traditiegetrouw na zonsondergang vuurwerk afgestoken. Vanaf het strandje naast het zwembad heb je perfect zicht.