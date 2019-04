Verkleed je als Wilson op International Tom Hanks Day

Dit zal vast vloeken in de kerk zijn, maar waarom Tom Hanks?

"Hij is de beste acteur ooit natuurlijk. Ik houd van hem als persoon en als acteur - de personages die hij speelt, zijn altijd sympathiek. Hij komt op mij over als iemand die geen vlieg kwaad kan doen. Hij is als het ware Amerika's vader."



En zo iemand verdient een eigen feestje.

"Ja, ik heb heb het dus niet zelf verzonnen hè. Het begon in Michigan in 2004 en is sindsdien uitgegroeid tot wat het nu is. Tom Hanks weet ervan, er zijn ook meerdere goede doelen aan verbonden. Zelf vier ik het sinds 2010. Ik ging naar feesten in Toronto, waar ik vandaan kom, en Chicago. Een Amsterdamse versie was er nog niet. Nu ik hier woon, leek het me leuk om het hierheen te brengen."