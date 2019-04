Van kogel tot kalasjnikov: dit vinden de magneetvissers

Over de beste vondst in Amsterdam zijn de zes het meteen eens. Dat was de kalasjnikov eind maart op de Ezelsbrug op Wittenburg. Het is geen willekeur dat ze vandaag op de Witte Katbrug, drie straten verderop, hun geluk beproeven. De ervaring leert: soms ligt er meer in de buurt.



De groep mannen vist wekelijks in wisselende formatie in de Amsterdamse grachten. Haarlem, Almere, Beverwijk, Heemskerk: niemand komt uit Amsterdam, maar ze houden van de stad en ze zijn er vaak.