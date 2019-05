Van Beyoncé tot salsa: dit wil je dit weekend niet missen

Hoe praat je over het kwaad?

Een uur na de Nationale Dodenherdenking zorgen artiesten en theatermakers in Heel Nederland voor extra verdieping in de vorm van optredens en voorstellingen over de Tweede Wereldoorlog. In Amsterdam is bijvoorbeeld een eenmalige productie van acteur Pierre Bokma, ballerina Igone de Jongh en Het Nationale Ballet te zien. Op 3 mei vindt in De Balie een inhoudelijk gesprek plaats met Frans Timmermans en schrijvers Chaja Polak en Tom Lanoye. De vraag is: hoe spreek je over het kwaad. En: moeten we alle aandacht voor nationalisten en fascisme zien als waarschuwing?

Vrijdag 3 mei 20:00 uur, €13

De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10



Theatraal concert

Theatermaker, schrijver en Paroolcolumnist Johan Fretz doet wat hij wellicht het best doet: door middel van een theatraal concert mensen aan het denken zetten. Tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog probeert hij het ritme van de tijd te vangen. Spoken word, livemuziek, speech: hij zet alles in om zijn gedachten over te brengen.

Zaterdag 4 mei, deuren openen om 20.05, ná de nationale herdenking

Compagnietheater