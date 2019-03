Traiteur Frederique: gooi die magnetron de deur uit

Restaurant Traiteur Frederique

Open ma-zo 16.30 tot 21.00 uur

Bestellen via UberEats, Deliveroo en Thuisbezorgd

Prijs €31,25 voor risotto, aardappeltaartje, stamppot, soep en quiche

Aanrader De gerechten zijn fantastisch, maar er kan nog gewerkt worden aan het opwarmen.

Qua kwantiteit zit het snor: de risotto, stamp en soep wegen elk zo'n 350 gram, wat ik voor deze prijs keurig vind en ook het formaat van de quiche is met een diameter van 10 centimeter netjes.



Hoe zit het de smaak?

De soep is lekker, niet té dik maar wel goed gevuld. De risotto is bijzonder goed van smaak en bevat veel verse paddenstoelen, al proef ik weinig truffel. Jammer dat door het opwarmen (in de magnetron?) de consistentie erg vast en plakkerig is geworden. Niet zo gek: risotto opnieuw opwarmen is altijd een risico.



De boerenkoolstamp is oké, niet ontzettend spannend of hoog op smaak, gewoon zoals je oma hem vroeger maakte. De gehaktbal was ooit superlekker, maar is door dezelfde opwarmingsproblemen als de risotto tamelijk taai geworden is.



Idem dito voor de quiche. De smaken zijn fenomenaal: lekker veel zongedroogde tomaat, pijnboompitjes en goede kwaliteit geitenkaas. Maar door het opwarmen in de magnetron is er de zo gevreesde 'soggy bottom' in het deeg ontstaan.



Het aardappel-truffeltaartje is dan weer een echte traktatie: het is klein van formaat maar geeft groot plezier.



Kortom?

Ik vind Frederique qua smaak een absolute aanrader. Maar ik denk dat ik de volgende keer wel alles koud ­bestel, en zelf met de oven aan de slag ga.



