Thema en eerste namen Red Light Jazz 2019 bekend

Sven Väth en Joseph Capriati op WTTF

Op zaterdag 20 juli is Het Twiske het domein van Welcome to the Future festival.



Voor deze 13e buiteneditie staan onder meer Sven Väth en Joseph Capriati op het programma. Zij maken beiden hun debuut bij Welcome to the Future.



Ook Adriatique, Enzo Siragusa b2b Archie Hamilton spelen voor het eerst op het technofestival. De grootste tent wordt gevuld met de klanken van onder andere Ici Sans Merci, Sam Paganini, Dax J, Rodhad, Matrixxman, Kobosil, Juan Sanchez en Tahko. De volledige line-up vind je hieronder.



De reguliere kaartverkoop start dinsdag via www.wttf.nl.