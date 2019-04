The Bulldog en skateshop Ben-G lanceren kledinglijn

Wereld Cannabisdag

De winkel opent op 20 april vanwege '420', het codewoord voor de wietcultuur. In 1971 gebruikten vijf Californische studenten codewoord 420 om te bespreken dat ze om 4:20 uur samen jointjes zouden gaan roken. Sindsdien is het codewoord veelgebruikt in popcultuur.



The Bulldog bestaat al lang. In 1975 nam Henk de Vries de seksshop van zijn vader over op de Wallen en startte daar een van de eerste coffeeshops van Amsterdam.



The Bulldog/Ben-G pop-up

Zaterdag 20 april (10.00-17.00)

Oudezijds Voorburgwal 88.