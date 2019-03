Studenten helpen bij belastingaangifte in de OBA

In de maanden maart en april kunnen mensen in verschillende bibliotheken in Amsterdam terecht voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte.



Studenten van de HvA bieden hun hulp gratis aan. De dienst is alleen bedoeld voor mensen die geen geld hebben om zelf hulp in te schakelen. Het is het derde jaar dat de bibliotheek deze Belastingdag organiseert, voorgaande jaren was het een groot succes.



De studenten zitten op 28 maart in de OBA Bijlmerplein, op 11 april in de OBA Osdorp en op 25 april in de OBA Slotermeer. Van te voren aanmelden is verplicht en kan online.