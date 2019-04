Strand bij Roest in de weekenden toch weer open

De verbouwing van het koudgasgebouw waar Roest in is gevestigd, wordt uitgesteld. En het nieuwe project van eigenaren Thijs Timmers en Nadia Duinker in Noord loopt vertraging op. Daarom is vanaf komende vrijdag niet alleen café Roest weer geopend, maar ook het stadsstrand.



De omgeving van Roest is inmiddels veranderd in een bouwput. Overal op Oostenburg staan bouwkranen, wordt gegraven en liggen bergen zand. Om de veiligheid van de gasten te garanderen, heeft Roest ervoor gekozen om alleen in de weekenden open te gaan. Buiten de bouw om, vanaf vrijdagmiddag tot en met zondagavond.



Eind deze zomer gaat Roest eindelijk beginnen met de langverwachte verbouwing. Wanneer het café daarna weer de deuren opent, is nog onduidelijk. "Ik hoop dat we volgend jaar ook in de zomer open zullen zijn," zegt eigenaar Duinker. "Maar dat hangt volledig af van hoe ver alle gebouwen in de omgeving tegen die tijd zijn."



Nieuwe stadswijk

In 2011 kregen de uitbaters de mogelijkheid om het toen nog vergeten stukje Amsterdam te gaan gebruiken. Inmiddels zeven jaar verder zijn er volop plannen voor Oostenburg. Komende jaren moet het eiland veranderen in een nieuwe stadswijk.



Het koudgasgebouw waar het café in zit, konden de eigenaren van Roest in 2016 kopen, maar het braakliggend terrein dat als stadsstrand werd gebruikt, is daar geen onderdeel van. Op de plek waar nu nog zand ligt, komt straks een boulevard, waar voor Roest nog wel ruimte is voor een groot terras.