Spongebob op de catwalk tijdens de Fashion Week

Ook te doen op AFW Studio

- Duran Lantink heeft een expo samengesteld met werk van allerlei modeontwerpers, onder wie Sensen Lii, Schimmel & Schweikle, Andrea Cammarosano en Collectie Arnhem. Gratis te bezoeken in het Compagnietheater.



- Ook in het Compagnietheater geeft parfummaker Keva Fragrances zaterdag en zondag workshops hoe een persoonlijk parfum te kiezen. Er zijn er tweedehands designerkleren te bewonderen van de vintagewinkel van Danie Bles en Salon Heleen Hülsmann.



- Zondag om 14.00 uur leidt modejournalist Bregje Lampe een gesprek over duurzaamheid en innovatie in Atelier de Vijzel. Ze ontvangt ontwerpers Erik Frenken, Sjaak Hullekes en Borre Akkersdijk. Ook Justin Pariag, duurzaamheidsmanager van de Bijenkorf, zit in het panel.



- Onder de noemer AFW Studio Route zijn een paar modeateliers te bezoeken, onder andere dat van Atelier des Femmes (Herengracht 243). Ook jeanskunstenaar Mick Keus (Bergstraat 3) doet mee.



Meer mode in Amsterdam

De stad kent op andere momenten in het jaar nog meer mode-evenementen. Bijvoorbeeld dat van stichting M-ode, gerund door Iris Ruisch, voormalig directeur van Amsterdam Fashion Week, en Peter Leferink, hoofddocent aan het Amsterdam Fashion Institute. Zij organiseren jaarlijks een event over ondernemerschap, ­innovatie en duurzaamheid in de modewereld. De volgende editie staat gepland op 18-23 juni, tijdens het festival We Make the City.



Al jaren een vaste prik is de tweejaarlijkse Modefabriek in de RAI. Winkeliers komen daar de nieuwste collecties van modemerken bekijken, om een idee te krijgen wat ze kunnen inkopen. Bezoekers zijn welkom, maar kunnen zelf geen kleding aanschaffen.



Daarnaast organiseren een aantal modetijdschriften af en toe een evenement. Glamour heeft bijvoorbeeld de National Glamour Day in het leven geroepen. Vogue organiseert 30 maart weer een Vogue Beauty Night Out, in het Vaudeville Theater op het Singel.

(Door: Katarina Schul)