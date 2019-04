Smaaktest: wijn uit de thuistap

Voor wijnliefhebbers is er eigenlijk geen betere verpakking denkbaar dan de bag-in-box, ook wel BiB genoemd: een kartonnen pak met daarin een vacuümgezogen plastic zak. Want zelfs na gebruik van het schenkkraantje blijft de binnenzak luchtdicht, waardoor de wijn na opening makkelijk vier tot zes weken goed blijft.



Een BiB is bovendien algauw 35 procent goedkoper dan wijn in een fles, weegt minder in de boodschappentas, kan niet per ongeluk in scherven vallen en bespaart een loopje naar de glasbak.