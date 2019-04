Raymond van Barneveld geeft afscheidsfeest in Amsterdam

"Er zijn plannen om volgend jaar een onwijs mooi afscheidsfeest te houden," zei Barneveld woensdagochtend op Radio 538. Hij bevestigde de keuze voor de Ziggo Dome als locatie voor het evenement. "Er zijn gesprekken gaande."



Bij het afscheidsfeest zullen onder meer darters aanwezig zijn waar Van Barneveld in finales tegen heeft gespeeld.



Even leek het erop dat Van Barneveld per direct met darten zou stoppen. Dat besluit maakte hij eind maart bekend, na zijn 7-1 nederlaag tegen Michael van Gerwen tijdens de Premier League in Ahoy.



Daar is hij inmiddels weer op teruggekomen. "Als ik nou stop, blijf ik daar nog lang last van houden." Hij hoopt zich nog te plaatsen voor enkele 'televisietoernooien'. "Ik ben een geboren winnaar, ik wil nog naar het WK toe, je wilt voor fans iets moois laten zien," zegt de darter.



Binnenkort wordt meer bekendgemaakt over de kaartverkoop en definitieve locatie van het afscheidsevenement.