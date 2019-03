Pearl Jam-frontman Eddie Vedder in juni solo in de Afas Live

Dat heeft concertorganisator Mojo vrijdag bekendgemaakt.



De zanger doet Nederland aan met zijn Europese solotournee. De shows in Amsterdam zijn de aftrap van de tour. Vedder reist daarna ook langs onder meer Lissabon, Düsseldorf, Brussel en Dublin.



Kaartjes voor deze concerten zijn vanaf volgende week vrijdag te koop.



Ukelele

Eddie Vedder is vooral bekend als frontman van Pearl Jam. Hij bracht solo twee studioalbums uit. Into the Wild, de soundtrack van de gelijknamige film, verscheen in 2007. In 2011 verscheen de plaat Ukelele Songs, een album waarop de ukelele het belangrijkste instrument is.



In 2017 stond de zanger al drie keer zonder zijn Pearl Jam-collega's in Afas Live. Vorig jaar was hij ook al in Nederland, toen stond hij met Pearl Jam op Pinkpop en in de Ziggo Dome.