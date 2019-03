Open dag bij sashimiwalhalla in IJmuiden

Je verwacht het gewoon niet. Zodra je de dijk achter je hebt gelaten, rijd je tussen nietszeggende grijze loodsen door op een troosteloze weg die in de zee lijkt te eindigen. En dan is daar, als oase in de woestijn, Hokkai Kitchen.



Amsterdamse chefs kennen deze Japanse parel in IJmuiden al langer. Je kunt hier doordeweeks zo maar eens het neusje van de Amsterdamse horeca vinden, achter een bordje dungesneden lapjes vetgemarmerde tonijnenbuik. En hoewel je aan de sushibar altijd al meegluurt terwijl de itamae kleine klompjes rijst voorziet van een lik wasabi en vis, kun je op de open dag op 10 maart écht de fijne kneepjes van het vak afkijken.



Buikje van de tonijn

En ja, daar hoort ook zo'n joekel van een tonijn bij. Elk deel van deze ingevlogen vis heeft een andere textuur, vetheid en (hoe subtiel ook) smaak. En dat moet je gewoon eens proeven: zo'n zacht lapje tonijnbuik waarvan het vet letterlijk smelt op je tong. Daar bokst geen thuisbezorgde sushi tegenop. Naast dat rode visvlees is er ook koningsvis en dorade, magerder en weer heel anders.



Hokkai Kitchen hoort bij een importbedrijf dat veel Japans lekkers importeert en de betere restaurants in heel Nederland bevoorraadt. Maar wat van dichtbij komt kan ook lekker zijn. Zo verkopen ze Tomasu sojasaus van Rotterdamse komaf en katsuobushi (dunne gedroogde gerookte visflinters) uit Bretagne.



Deze editie van de open dag staat vooral sashimi op het programma, maar er is ook begeleidende sake en versgeraspte wasabiwortel.



Zondag 10 maart, 13.00-17.00 uur, Hokkai Suisan Factory, Egmondstraat 2, IJmuiden.