Op het Tsjaikovski Bal ontdek je de man achter de sprookjes

Wat moet ik me bij het bal voorstellen?

"Er zijn paarden en koetsen, maar ook negentiende-eeuwse etiquettelessen en dansen, zoals de wals en de polonaise. Daarnaast mogen dertig kinderen in De Mauritszaal hun vertolking van een Tsjaikovskistuk laten horen. Het Concertgebouw Kamerorkest zal ballerina's van de Junior Company van het Nationale Ballet begeleiden, die door het publiek dansen. Tsjaikovski zelf is er trouwens ook. Althans, een acteur."



Iedereen op het bal moet in kleding ­komen uit de tijd van Tsjaikovski. Wat trekt u uit de kast?

"Mijn trouwjurk; mijn bruiloft was ook in de stijl van de negentiende eeuw. Ik ben nu druk bezig met afvallen, zodat ik er weer in pas."