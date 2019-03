Ook Guilty Pleasure Festival van één naar twee dagen

Oh My! Festival met Meek Mill twee dagen

Het Oh My! Festival met rapper Meek Mill wordt uitgebreid naar twee dagen. De rapper staat ook op de tweede dag op het hoofdpodium in het Arenapark.



Nadat eind januari werd aangekondigd dat Meek Mill op zaterdag 29 juni naar Nederland komt, vlogen de kaarten in twaalf uur tijd de deur uit. De organisatoren kregen toestemming het festival te verlengen met de zondag. De agenda van Meek Mill laat het toe dat hij ook op zondag 30 juni op de main stage is te zien.



In het Arenapark komen in het laatste weekend van juni vier podia waarop muziek uit de verschillende muziekstromingen binnen de urban-popscene worden gebracht. Naast Meek Mill zijn ook Trey Songz, Roddy Ricch, Davido, Giggs, Dru hill, Saweetie, Mr Eazi en YXNG BANE vastgelegd.



Op de Afro Stage is de opkomst van de Afromuziek binnen de urban-pop goed vertegenwoordigd door onder anderen WhizzKid (zaterdag), Davido en Mr Eazi (zondag). Eerder waren onder meer Broederliefde, SFB, Tory Lanez, Lil Baby, Jacquees, Josylvio en Young Ellens al aangekondigd.