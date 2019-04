Ook de geleidehond moet af en toe 'hond zijn'

Hoe belangrijk is de klik tussen de geleidehond en zijn baas?

"Ze moeten goed bij elkaar passen, want ze blijven wel zo'n acht jaar bij elkaar, tot de hond met pensioen gaat. We kijken naar de karakters, hun looptempo en het werkaanbod van de cliënt; bijvoorbeeld of iemand veel met de trein reist en of hij vaak in een drukke stad komt."



Wat zijn plekken in Amsterdam waar de hond zijn werk moet bewijzen?

"Onze honden worden getest bij sta­tion Muiderpoort, de Dappermarkt, op de Dam en de Nieuwmarkt."



En als de hond met pensioen gaat?

"De cliënt mag hem houden, naast de nieuwe geleidehond. Het is heel emotioneel om afscheid te nemen van de hond die je zoveel zelfstandigheid heeft gegeven. Vaak neemt een kennis hem over."