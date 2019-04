Noord Nederlands Orkest speelt gamemuziek in Carré

Waarschijnlijk verwacht je het niet, maar gamemuziek bevat vrij veel klassieke muziek. Vroeger kwamen vooral elektronisch gecreëerde klanken uit de console of computer, maar tegenwoordig komen ook strijkers en blazers regelmatig voor.



Op het programma van het Noord Nederlands Orkest staan nummers uit populaire spellen van vroeger en nu. Denk hierbij aan Mega Man, Final Fantasy, Halo en Horizon Zero Dawn. Ook de bekroonde muziek uit The Last of Us, waar componist Gustavo Santaolalla in 2014 een Bafta Award mee won, wordt door het orkest gespeeld.



Jonger publiek

Het is de tweede keer dat het orkest een reeks concerten met muziek uit videospellen geeft. "Vorig jaar kregen we ontzettend veel positieve reacties," zegt Anthonie Feenstra van het Noord Nederlands Orkest. "Daarbij voldoet het aan een vraag van jonger publiek. Ander publiek, wat wij als orkest ook willen bereiken."



Liefhebbers moeten wel behoorlijk wat geduld hebben. Het concert is pas op 9 mei in 2020. De kaartverkoop is wel al van start gegaan.



Noord Nederlands Orkest speelt games

Zaterdag 9 mei 2020, 20:00 uur

Carré