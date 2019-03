Nieuws in de bios: Dumbo 2.0 en een onherkenbare McConaughey

The Beach Bum

Veel plot is er niet, maar de dialogen in The Beach Bum zijn hilarisch, de dichtregels van hoofdpersoon Moondog ontregelend puberaal, de soundtrack is fijn en het in zuurstokkleuren gedrenkte camerawerk draagt bij aan de hallucinerende sfeer.



Te zien in FC Hyena, Filmhallen, Studio K, Arena, De Munt