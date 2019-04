Nieuw in de bios: Russische rock en Amsterdamse humor

Buñuel in the Labyrinth of the Turtles

De korte film Las Hurdes van Luis ­Buñuel uit 1933 heeft een reputatie vanwege zijn meesterlijke spel met de wetten van de documentaire. De film toont het leven in de afgelegen Spaanse regio Extremadura, dat in zijn misère bijna middeleeuws aandoet. De straatarme bewoners en hun bitter ellendige levens werden meedogenloos weergegeven en van gortdroog commentaar voorzien.



In zijn geanimeerde biografie Bu­ñuel in the Labyrinth of the ­Turtles, portretteert de Spaanse regisseur ­Salvador Simó het maken van Las Hurdes. De film benadrukt de politieke dimensies aan Buñuels documentaire, die de filmgeschiedenis terzijde heeft geschoven.

Te zien in Filmhallen, Eye, Kriterion, Lab111, Rialto