Nieuw dj-trio Willie Wartaal, Mason en Joost van Bellen in Melkweg

Om de samenwerking extra luister bij te zetten brengt The Rad Pack op 5 april het eerste gezamenlijke nummer uit: Ga weg van de Booth.



De drie artiesten staan weliswaar bekend als feestneuzen, maar met het collectief willen ze ook een boodschap overbrengen.



Mason: 'We trekken ten strijde tegen alle fake poespas, de veel te korte dj-setjes en het starstatusgedoe.' Joost van Bellen: 'We hebben alle drie drang om terug te keren naar de basis. No-nonsense house en aanverwante muziek.'



Schatkist vol parels

De drie beloven geen spaan heel te laten van 'zielloze glamourfeestjes of opgedirkte clubnachten.' Willie Wartaal: 'Het wordt pompen en zweten op de beste ongepolijste dansmuziek van dit moment, maar we slepen ook een schatkist vol parels uit het verleden met ons mee.'



Naast Amsterdam, doet het nieuwe dj-collectief ook poppodium Paard in Den Haag aan op vrijdag 12 april. Na de zomerfestivals keren ze terug voor een uitgebreide tour.



In De Melkweg vindt voorafgaand aan het optreden ook de Joardy Film Marathon plaats. Bezoekers van die marathon krijgen eveneens toegang tot The Rad Pack.



The Rad Pack

Zaterdag 13 april 23:59 - 05:00 uur

De Melkweg